Замминистра Тания рассказал, как Абхазия пытается защитить итальянский город от Грузии

Глава администрации Сухума Адгур Харазия подписал соглашение о намерениях с одним из итальянских городов, название которого не афишируется во избежание прессинга со стороны Грузии.

Заместитель Министра иностранных дел Абхазии Кан Тания отметил, что после подписания подобных соглашений или протоколов о намерениях грузинская сторона всячески оказывала давление на те или иные экспоненты власти через свои посольства в этих странах.

"Давление Грузии приводило к расторжению соглашений. Мы усвоили этот урок для себя и на этот раз решили уберечь руководство итальянского города от прессинга со стороны Грузии и нас самих от потери очередного соглашения", — отметил Тания.

Тания подчеркнул, что грузинский МИД уже отреагировал на абхазо-итальянское соглашение и пообещал разобраться, какой все-таки город стал второй стороной соглашения.

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