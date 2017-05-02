Водитель на "Арене": в Абхазии появились комплексы фиксации нарушений

"Арена" на дороге

Переносной комплекс "Арена" проходил тестирование в течение нескольких месяцев на разных участках центральной трассы Псоу — Ингур. Уже второй день это "всевидящее око" функционирует на подъезде к приморскому посту ГАИ и выявляет превышение скорости, выезд на встречную с пересечением сплошной линии.

Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр рассказал Sputnik, что весь собранный "компромат" на водителей, следующих по главной трассе страны, "Арена" в режиме онлайн направляет в центр обработки данных, где выписывается штраф.

"Пока "Арена" размещена на некоторых участках трассы, но их количество будет наращиваться еженедельно. В ближайшем будущем данные о нарушениях ПДД будут отправляться на все стационарные посты ДПС Абхазии", — подчеркнул Смыр.

Он добавил, что перед каждым таким комплексом установлены предупреждающие знаки. О нарушении водителю могут сообщить на первом же посту ДПС, который он будет проезжать. Не обязательно, что это произойдет в тот же день, когда было совершено нарушение.

© Sputnik / Томас Тхайцук ГАИ Абхазии об остановке машин с иностранными номерами: только на постах

На посту ДПС нарушителю вручат постановление, в котором будет зафиксировано место нарушения, статья кодекса и фото автомобиля. Главное отличие от обычной практики в том, подчеркивают в Госавтоинспекции, что у автомобилиста не изымается водительское удостоверение.

"По этому постановлению водитель может в течение десяти дней оплатить штраф, размер которого зависит от статьи нарушения. Если за отведенный отрезок времени он этого не сделал, на водителя будет составлен административный протокол, который позволяет изъятие водительского удостоверения. Наказание неизбежно", — утверждает Наур Смыр.

По мнению начальника ГАИ Абхазии, главный плюс такой технологии в максимальном исключении человеческого фактора. То есть инспектор не имеет возможности воздействовать на базу данных и самостоятельно исключить данные нарушителя из него.

По словам Наура Смыр, "Арена" настроена так, чтобы фиксировал превышение допустимого скоростного режима на том или ином участке дороги свыше 20 километров в час. Получается, что на участке дороги, где ограничение скорости определена отметкой в 40 км/ч, водитель может проехать не быстрее 60 км/ч.

"Арена" сделает безопасней дороги Абхазии, уверен Смыр, но для этого необходимо полное оснащение такими камерами всей трассы.

Центр обработки данных

Представитель компании "Трансбезопасность Абхазии" Аслан Мисиков продемонстрировал, как работает технология «Арены» на месте.

Рядом с постом ДПС стоит небольшая будка, где установлена "Арена". Видео и фото нарушения в режиме онлайн транслируется на компьютер, за которым работает инспектор ГАИ. После фиксации в базу данных передаются номера и марка автомобиля нарушителя.

Эта информация об автомобиле поступает на громкоговоритель поста, сотрудники слышат сигнал и обязаны остановить нарушителя. Постановление о нарушении будет готово автоматически, еще до того, как водитель подъедет к посту ДПС, что исключает возможность договориться потом "по-братски".

© Sputnik / Илона Хварцкия ГАИ Абхазии: за "пьяную" езду необходимо повысить штраф до 20 тыс руб

"Нарушитель может оплатить штраф на месте через терминал оплаты Сбербанка Абхазии, который установлен на посту. Если водителю это неудобно, то он сможет погасить штраф через любой такой же банкомат на территории Абхазии", — объяснил Мисиков.

Процедура оплаты несложная и во многом напоминает пополнение мобильного счета. Нарушителю надо войти в раздел терминала "Оплата штрафов ГАИ МВД Абхазии", после чего на экран выходит строка, куда надо вручную ввести номер постановления или же прислонить штрих-код к сканирующему устройству.

На экране появляется имя и фамилия нарушителя, дата и место нарушения, сумма штрафа. Терминалы принимают только наличные и сдачу не выдают. Чтобы "лишние" деньги вернулись, надо ввести номер личного мобильного телефона и на него вернется разница. Эти деньги могут быть зачислены на телефонный счет или выданы наличными в отделении Сбербанка Абхазии.