"Арена" в Абхазии: как работает "надзиратель" для водителей

Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр рассказал Sputnik, что весь, собранный "компромат" на водителей, следующих по главной трассе страны, в режиме онлайн "Арена" направляет в центр обработки данных, где выписывается штраф нарушителю.

"Пока "Арена" размещена на некоторых участках трассы, но их количество будет наращиваться еженедельно. В ближайшем будущем данные о нарушениях ПДД будут отправляться на все стационарные посты ДПС Абхазии", — подчеркнул Смыр.

Представитель компании "Трансбезопасность Абхазии" Аслан Мисиков продемонстрировал, как работает технология комплекса камер фото- и видеофиксации "Арена" на месте.

Процедура оплаты штрафов несложная и во многом напоминает пополнение мобильного счета. Нарушителю надо войти в раздел банкомата "оплата штрафов ГАИ МВД Абхазии", после чего на экран выходит строка, куда надо вручную ввести номер постановления или же прислонить штрих-код к скану, который автоматически его считывает.

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