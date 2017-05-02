"Лучший соцпроект России" из Абхазии: будем расширяться

Sputnik, Владимир Бегунов.

Проект "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" — ежегодный концерт-выставка в Пицундском храме стал лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России".

В московском центре Sputnik на вопросы журналистов отвечали учредитель "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" Азамат Багателия и член попечительского совета фонда Шазина Бигвава. В пресс-центр Sputnik Абхазия через видеомост с журналистами из России общались солистка Абхазской госфилармонии, соорганизатор концерта-выставки Нана Черкезия и представитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Премия за лучший соцпроект России досталась Абхазии

Азамат Багателия рассказал, что эта премия для него – стимул двигаться дальше и реализовывать новые проекты.

Во время вручения премии на форуме в Москве ему удалось завязать несколько полезных знакомств.

"Пока рано говорить о конкретных результатах, еще идут переговоры, но российским благотворительным организациям интересно работать в Абхазии", — заверил Багателия.

Учредитель "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" рассказал, что готовит еще один благотворительный проект для абхазской диаспоры в Москве.

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Член попечительского совета фонда Шазина Бигвава пояснила, что выставкой-концертом в Пицунде заинтересовалась компания с Урала, представители которой должны летом приехать в Пицунду.

"Эта компания организовывает для детей различные спортивные мероприятия, а также соревнования среди инвалидов, — пояснила она. – Есть еще компания из Читы, с которой мы ведем переговоры о сотрудничестве".

Как сказал Азамат Багателия, ему интересно проводить выставку-ярмарку не только в Пицунде, но и в других городах республики. Это в будущем. Пока расширение географии проекта не получалось, потому что не хотелось тратить собранные деньги на организацию, средства в полном объеме передавали фонду "Ашана".

Оперная певица Нана Черкезия подчеркнула, что все артисты, участвующие в проекте, не раздумывая соглашались работать безвозмездно.

"Артисты по натуре — чуткие и сентиментальные люди, — объяснила Черкезия. – Мы понимаем, что в сложной ситуации может оказаться любой человек. Помочь мы можем только своим творчеством. Никаких сомнений участвовать или нет в таких проектах быть не может".

Представитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала о результатах работы выставки-концерта в Пицунде за три года.

"За эти годы было собрано полтора миллиона рублей, — сообщила Джинджолия. – На эти деньги успешно оперировали в Москве Линду Гобечия с диагнозом нефроптоз почек. Также были приобретены расходные материалы для инсулиновой помпы Айнару Чичнадзе с диагнозом сахарный диабет I типа. Успешно прошла курс лечения в Москве Анелла Лакашия, ее диагноз — анкилоз нижнечелюстного сустава. Сейчас восстанавливается зрение Инала Агрба, у мальчика было отслоение сетчатки, ему сделали операцию. Также была оказана адресная помощь Сандро Шулумба. Мальчик с рождения борется за свою жизнь, ему приобрели и приобретаются постоянно необходимые препараты".

Как рассказал учредитель "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" Азамат Багателия, заявку на участие в конкурсе "Лучший социальный проект России" он подал летом прошлого года. Участие в концерте-выставке российских организаций позволяло претендовать на награду. О победе Багателия известили два месяца назад.

В пятницу 28 апреля в Москве состоялось вручение премии, прошел большой форум, где победители делились опытом проведения благотворительных и социальных акций.