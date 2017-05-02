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Лауреаты "Лучшего соцпроекта России" рассказали, кому помогли в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук

Проект "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" - ежегодный концерт-выставка в Пицундском храме стал лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России".

Учредитель "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" Азамат Багателия рассказал, что во время вручения премии на форуме в Москве ему удалось завязать несколько полезных знакомств.

Член попечительского совета фонда Шазина Бигвава пояснила, что выставкой-концертом в Пицунде заинтересовалась компания с Урала, представители которой должны летом приехать в Пицунду.

Представитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала о результатах трех лет работы выставки-концерта в Пицунде.

Подробнее об этом читайте здесь >>

За три года было собрано полтора миллиона рублей. На эти деньги успешно была оперирована в Москве Линда Гобечия с диагнозом нефроптоз почек. Также были приобретены расходные материалы для инсулиновой помпы Айнару Чичнадзе с диагнозом сахарный диабет I типа. Успешно прошла курс лечения в Москве Анелла Лакашия с диагнозом — анкилоз нижнечелюстного сустава. Сейчас восстанавливается зрение Инала Агрба. У мальчика было отслоение сетчатки, ему сделали операцию. Также была оказана адресная помощь Сандро Шулумба. Мальчик с рождения борется за свою жизнь, ему приобрели и приобретаются постоянно необходимые препараты.

Азамат Багателия подал заявку на участие в конкурсе "Лучший социальный проект России" летом прошлого года. Участие в концерте-выставке российских организаций позволяло претендовать на награду. 

В пятницу 28 апреля в Москве состоялось вручение премии, прошел большой форум, где победители делились опытом проведения благотворительных и социальных акций.



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