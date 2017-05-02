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Люди на набережной.

Глава Сухума одобрил строительство кафе взамен на ремонт набережной

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Бизнесмены Абхазии вложат около 50 миллионов рублей в развитие Сухума, сообщил глава администрации столицы республики Адгур Харазия во вторник 2 мая.

СУХУМ, 2 мая —  Sputnik. Бадри Есиава. Бизнесмены благоустроят набережную Сухума, если администрация города разрешит им построить детское кафе и несколько магазинов, об этом заявил глава столицы Абхазии Адгур Харазия во вторник 2 мая.

"Бизнесмены вложат в Сухум существенную сумму в размере 50 миллионов рублей. Я еще не знаю такого примера. Они обязались за свой счет облагородить набережную и отремонтировать туалеты, если мы им разрешим построить детское кафе и несколько магазинов", — заявил Харазия. 

Харазия добавил, что он лично дал согласие на строительство детского кафе на набережной Сухума, но пока необходимые документы не оформлены.

Полную версию интервью с Адгуром Харазия слушайте здесь>>>

"Я дал согласие на строительство, но мы пока не успели оформить документы. Это наша вина, город задержал выдачу документов", — сказал Харазия.

Глава администрации Сухума подчеркнул, что детское кафе будет одноэтажным, в нем не будут продавать спиртные напитки и ни одно дерево не будет тронуто во время строительства.

 



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