Тулисов: чтобы дети не болели, их необходимо прививать

СУХУМ, 3 мая — Sputnik, Амра Амичба. В связи с тем, что очень много мифов, слухов о вакцинах, из-за некомпетентности родителей очень многие дети остаются непривитыми, что приводит к тому, что дети чаще болеют. Об этом корреспонденту Sputnik сказал специалист по здравоохранению и питанию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Андрей Тулисов.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должно быть привито 95% населения. По мнению Тулисова, население не понимает своей ответственности.

"Уклонение от вакцинации может привести к вспышке эпидемии болезней, которые, в принципе, подлежат лечению на ранней стадии. В частности, привившись, человек не заболеет ими, — отметил специалист по здравоохранению Детского фонда ООН. — Несколько лет назад, если вы помните, была такая вспышка в Очамчырском и Гудаутском районах, и даже со смертельным исходом. Ребенок заболел коклюшем, передал другим детям. А коклюш в современном мире – это уже болезнь, от которой не умирают, потому что есть вакцина. А заболевшие дети были не привиты".

По словам Тулисова, если абхазское общество хочет быть здоровым, то ЮНИСЕФ поможет. Завозит в республику все необходимые вакцины — против туберкулеза, гепатита, полиомиелита, дифтерии, кори, коклюша и столбняка, ротавирусной инфекции и других.

За последние пять лет введено пять новых вакцин КПК (для лечения кори, паротита, краснухи), Пневмо (против пневмококковой инфекции), гексавакцина (против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B, Hib – гемофильная инфекция типа b, полиомиелит), Rota (для лечения ротавирусных инфекций), Пентавакцина (против дифтерии, столбняка, коклюша, Hib — гемофильная инфекция типа b, гепатита B).

© Sputnik / Томас Тхайцук Удар по гриппу: вакцина и чеснок на шею

Специалист ЮНИСЕФ Андрей Тулисов подчеркивает, что как эпидемиолог с 20-летним стажем, не может не рекомендовать методику, доказавшую свою эффективность.

"Как врач, не могу наступить на свой профессионализм, кто бы что ни писал в интернете. Я понимаю, что методика эффективна, безопасна, она должна работать, если хотите быть частью цивилизованного общества. Вакцинация – это методика. То, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения, рекомендует и ЮНИСЕФ – это подходит современному цивилизованному обществу. Вакцинация должна проводиться вовремя и должна охватывать 95 процентов населения. Мы привозим вакцину, далее это уже выбор абхазского общества", — заметил Тулисов.

По статистике, в селах ситуация с вакцинацией хуже, чем в городах. Тулисов заметил, что связано это с тем, что многие районы не имеют достаточного количества персонала.

"Из 64 педиатров республики большая часть сконцентрирована в Сухуме. Есть районы, где педиатра нет вовсе. То есть постоянного нет, а так приезжают врачи время от времени", — сказал он.

По данным Минздрава, в Абхазии 64 педиатра, 11 неонатологов. В среднем в год прививается 5 600 детей, делается 39 000 прививок.

В республике применяется календарь прививок, который соответствует стандартам ВОЗ.

"Календарь прививок – это схема, по которой прививается каждый ребенок - что, кому и когда. Вот эта схема, календарь был приведен в соответствие с мировыми стандартами", — сказал Андрей Тулисов.

Все педиатры организуют работу в соответствии с этим календарем, на что есть приказ Минздрава.



