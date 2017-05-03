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Вакцинация детей в Абхазии: подробности

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Вакцинация
© Sputnik. Леон Гуния

Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ совместно со Sputnik Абхазия подготовил Инфографику о том, как проходит иммунизация в республике, какое количество привитых детей и от каких болезней они теперь защищены.

Поставкой детских прививок в Абхазию все послевоенное время занимается Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Завозятся в республику все необходимые вакцины — против туберкулеза, гипатита, полиомиелита, дифтерии, кори, коклюша и столбняка, ротавирусной инфекции и других.

За последние пять лет введено 5 новых вакцин КПК (для лечения кори, паротитпа, краснухи), Пневмо (против пневмококковой инфекции), Гексавакцина (против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B, Hib – гемофильная инфекция типа b, полиомиелит), Rota (для лечения ротавирусных инфекций), Пентавакцина (против дифтерии, столбняка, коклюша, Hib — гемофильная инфекция типа b, гепатита B).

Подробнее об этом читайте здесь>>

По данным Минздрава в Абхазии 64 педиатра, 11 неонатологов. В среднем в год прививается 5 600 детей в год. В среднем в год делается 39 000 прививок.



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