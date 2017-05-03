Ветераны сборной Абхазии по футболу обыграли сочинскую "Жемчужину"

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Товарищеский матч между ветеранами сборной Абхазии по футболу и ветеранами футбольного клуба "Жемчужина" из Сочи завершился со счетом 5:4 в пользу абхазской команды, сказал корреспонденту Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

Товарищеский матч был приурочен к финалу Кубка России по футболу, добавил он.

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"Игра проходила в дружеской обстановке, но она была напряженная, правда мы играли по 35 минут вместо 45 минут. В начале первого тайма мы пропустили 2:0, но нам удалось забить ответные голы и выиграть матч", — отметил он.

За сборную Абхазии выступили известные игроки: Ахрик Цвейба, Руслан Аджинджал, Тамаз Еник, Роберт Бостанджян, Георгий Чалигава сам президент ФФА Абхазии Джума Кварацхелия.

"В сборной Абхазии отличились Роберт Бостанджян, Руслан Аджинджал, который забил три гола, и Тамаз Еник. В товарищиских матчах тоже есть напряженные игры, потому что футболистам хочется выиграть, тренер сказал, что мы обязательно должны победить ", — сообщил Кварацхелия.

При счете 2:0 в пользу сочинской команды тренер абхазской сборной поддерживал футболистов и призывал активнее бороться за мяч, рассказал Джума Кварацхелия.

"За нас также играл легендарный тренер, бывший футболист Юрий Логуа. За сочинскую "Жемчужину" выступали известные бывшие игроки высшей лиги чемпионата России", — отметил президент ФФА Абхазии.

Товарищеский матч между ветеранами Сборной Абхазии и ветеранами сочинской "Жемчужины" прошел в дружеской атмосфере, заметил Джума Кварацхелия.