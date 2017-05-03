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Джума Кварацхелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кварацхелия: ветераны абхазского футбола одолели сочинскую "Жемчужину"

Радио
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Ветераны абхазского футбола выиграли товарищеский матч у команды ветеранов "Жемчужина" Сочи со счетом 5:4. О том, как это было, радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

"Игра прошла в Олимпийской деревне. Матч был напряженным, но при этом прошел в дружеской атмосфере. Мы играли по 35 минут. Победу одержала сборной ветеранов Абхазии со счетом 5:4",  - сказал на радио Sputnik Абхазия Кварацхелия.

Полную версию беседы с Джумой Кварацхелия читайте здесь>>

Президент Федерации футбола Абхазии также осудил зачинщиков драки, которая произошла 2 мая на стадионе "Фишт" во время финала Кубка России по футболу. Футболисты московского "Локомотива" выиграли у екатеринбургского "Урала" со счетом 2:0. 

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