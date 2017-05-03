Сухумская школа №10 получила в подарок новое учебное оборудование

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумской школе №10 подарили инвентарь для кабинетов химии и физики, сказала корреспонденту Sputnik директор школы Аида Кварчелия.

Подарок сделал выпускник этой школы, главный советник Управления президента России по делам СНГ Инал Ардзинба.

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"Инал Ардзинба — выпускник нашей школы, он учился с первого класса у нас. Окончил он школу на одни пятерки, был примерным, воспитанным в абхазских традициях учеником. Его отец Бату Ардзинба возглавлял родительский комитет школы очень долгое время", — рассказала директор.

По ее словам, Инал Ардзинба недавно общался с руководством школы и поинтересовался, в чем нуждается школа.

"Он спросил, в чем мы нуждаемся, чем может оказать нам посильную помощь. Мы попросили помощь для создания кабинета физики и кабинета химии. Мы собрали учителей физики и химии и спросили, что им необходимо, они составили список, и вот сегодня нам все привезли, за что весь коллектив благодарен Иналу Ардзинба", — подчеркнула она.

Школе безвозмездно были переданы интерактивные многофункциональные доски, оборудование для кабинетов химии и физики, демонстрационные объемные модели, приборы для проведения реакций общего и специального назначения, а также комплекты таблиц и наглядных пособий.



