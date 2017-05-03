21:08 03 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Школьный инвентарь в дар 10 средней школе

Сухумская школа №10 получила в подарок новое учебное оборудование

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2274181

Новое учебное оборудование сухумской школе №10 передал ее выпускник, главный советник Управления президента России по делам СНГ Инал Ардзинба.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумской школе №10 подарили инвентарь для кабинетов химии и физики, сказала корреспонденту Sputnik директор школы Аида Кварчелия.

Подарок сделал выпускник этой школы, главный советник Управления президента России по делам СНГ Инал Ардзинба.

Видео смотрите здесь>>

"Инал Ардзинба — выпускник нашей школы, он учился с первого класса у нас. Окончил он школу на одни пятерки, был примерным, воспитанным в абхазских традициях учеником. Его отец Бату Ардзинба возглавлял родительский комитет школы очень долгое время", — рассказала директор.

По ее словам, Инал Ардзинба недавно общался с руководством школы и поинтересовался, в чем нуждается школа.

"Он спросил, в чем мы нуждаемся, чем может оказать нам посильную помощь. Мы попросили помощь для создания кабинета физики и кабинета химии. Мы собрали учителей физики и химии и спросили, что им необходимо, они составили список, и вот сегодня нам все привезли, за что весь коллектив благодарен Иналу Ардзинба", — подчеркнула она.

Школе безвозмездно были переданы интерактивные многофункциональные доски, оборудование для кабинетов химии и физики, демонстрационные объемные модели, приборы для проведения реакций общего и специального назначения, а также комплекты таблиц и наглядных пособий.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Виорел Гырбу
    Деньги не помогут

    По мнению эксперта, первый транш МВФ Молдове, как и последующие, не приведет к изменению ситуации в молдавской экономике.

  • Архивное фото Марии Ярмуш
    Дорогие мигранты

    России нужно ужесточать законодательство на въезд и расслаблять – на выезд, поскольку депортация мигрантов бьет по бюджету.

  • Магазин Prisma, архивное фото
    Одни убытки

    Сеть супермаркетов Prisma из-за миллионных убытков закрывает магазины в Литве и Латвии и концентрируется на России.

  • Сезонное отключение воды в Великом Новгороде
    В ожидании жажды

    Воду в столице Абхазии отключат в связи с ремонтными работами канализационного коллектора и водопровода.

  • Флаг Евросоюза
    Казахский след

    Европейские СМИ утверждают, что между Францией и Бельгией зреет политический скандал, который вызван так называемым "Казахгейтом".

  • Рабочий. Иллюстративное фото
    Гастарбайтерский рай

    Для оживления эстонской экономики необходимо облегчить въезд трудовым мигрантам и предложить им достойную заработную плату.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вилли Чакмач
Тенор Абхазии: 70 лет Вилли Чакмач-ипа
Школа
Подарок от выпускника: как сухумская школа принимала новое оборудование
Вакцинация
Вакцинация детей в Абхазии: подробности

Соцсети

Sputnikabkhazia