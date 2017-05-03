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Подарок от выпускника: как сухумская школа принимала новое оборудование

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(1:39 / 12.04Mb / просмотров видео: 30)
Sputnik / Томас ТхайцукБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Новое учебное оборудование сухумской школе №10 передал ее выпускник, главный советник Управления президента России по делам СНГ Инал Ардзинба.

Сухумской школе №10 подарили инвентарь для кабинетов химии и физики, сказала корреспонденту Sputnik директор школы Аида Кварчелия. 

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Подарок сделал выпускник этой школы, главный советник Управления президента России по делам СНГ Инал Ардзинба. 

"Инал Ардзинба — выпускник нашей школы, он учился с первого класса у нас. Окончил он школу на одни пятерки, был примерным, воспитанным в абхазских традициях учеником. Его отец Бату Ардзинба возглавлял родительский комитет школы очень долгое время", — рассказала директор. 

По ее словам, Инал Ардзинба недавно обратился к руководству школы с предложением оказать помощь. 




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