Подарок от выпускника: как сухумская школа принимала новое оборудование

Сухумской школе №10 подарили инвентарь для кабинетов химии и физики, сказала корреспонденту Sputnik директор школы Аида Кварчелия.

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Подарок сделал выпускник этой школы, главный советник Управления президента России по делам СНГ Инал Ардзинба.

"Инал Ардзинба — выпускник нашей школы, он учился с первого класса у нас. Окончил он школу на одни пятерки, был примерным, воспитанным в абхазских традициях учеником. Его отец Бату Ардзинба возглавлял родительский комитет школы очень долгое время", — рассказала директор.

По ее словам, Инал Ардзинба недавно обратился к руководству школы с предложением оказать помощь.



