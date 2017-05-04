Водоканал заменит полтора километра канализации в Сухуме в 2017 году

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Замена канализационного коллектора, протяженностью в полтора километра от улицы Омара Беигуа до Лакоба, внесена в Инвестиционную программу Абхазии на 2017 год, сообщил корреспонденту Sputnik директор МУП "Сухумский водоканал" Тенгиз Квициния.

"Сейчас мы проводим работы по очистке главного канализационного коллектора и колодца по улице Имама Шамиля, который находится в очень плохом состоянии. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо заменить около полутора километров канализационного коллектора от улицы Беигуа и до Лакоба. Эти работы уже заложены в Инвестпрограмму Абхазии на 2017 год", — рассказал Квициния.

По его словам, этот участок канализации работает плохо, несмотря на то, что он был заменен в 2013 году. Главная причина частого его засорения – это неправильный уклон коллектора, от этого в нем скапливается ил.

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Работы по очистке коллектора и колодцев проводятся практически еженедельно, но особого эффекта от этого нет.

"Почти каждую неделю мы чистим эту канализацию вручную, вакуумной и промывочной машинами. Как вы видите, человек в специальной форме химзащиты спускается туда и ковшиком вычищает весь мусор. Время проходит, снова все забивается", — объяснил директор.

Работы по очистке канализации по улице Имама Шамиля завершатся к вечеру четверга 4 мая.