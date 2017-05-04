Вручную и в химзащите: как чистят канализацию в Сухуме

Участок канализационного коллектора по улице Имама Шамиля работает плохо, несмотря на то, что он был заменен в 2013 году. Главная причина частого его засорения – это неправильный уклон коллектора, от этого в нем скапливается ил, рассказал Sputnik директор МУП "Сухумский водоканал" Тенгиз Квициния.

"Почти каждую неделю мы чистим эту канализацию вручную, вакуумной и промывочной машинами. Как вы видите, человек в специальной форме химзащиты спускается туда и ковшиком вычищает весь мусор. Время проходит, снова все забивается", — сказал директор МУП "Сухумский водоканал" Тенгиз Квициния.

Работы по очистке канализации по улице Имама Шамиля завершатся к вечеру четверга 4 мая.

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