Теплица и морозильник: программы спасения самшита в Абхазии

Как это будет происходить и что даст, рассказали на радио Sputnik директор Института экологии АНА Роман Дбар и менеджер проекта содействия возрождения самшита Роман Лейба.

Sputnik, Владимир Бегунов

Несъедобный хищник

Самшитовые леса Абхазии оказались под угрозой полного уничтожения из-за личинок огневки, завезенной в 2012 году перед Олимпийскими играми в Сочи вместе с посадочным материалом. Из 5000 гектаров самшитовых насаждений Абхазии, по предварительным подсчетам, поражена почти треть.

В прошлом году в июле и в сентябре было проведено два этапа лечения самшита химическими препаратами. Однако, по словам специалистов, надежды на химические средства не оправдались.

"Самшитовые леса продолжают уничтожаться огневкой, — говорит директор Института экологии Роман Дбар. — Обработать места, где самшит еще сохранился, практически невозможно, — это труднодоступные районы. При сохранении нынешней тенденции, будет уничтожена большая часть растений".

Как рассказывает ученый, огневка на территории Абхазии питается только самшитом. У себя на родине она ест еще вереск и другие растения. Сам вредитель несъедобен для большинства абхазских хищников. Потребуются годы, чтобы на нее переключились местные хищники и паразиты.

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Десятилетняя заморозка

Сейчас, как объяснил Роман Дбар, при институте создана лаборатория, которая отслеживает, как огневка включается в экосистему. Ученые наблюдают за развитием вредителя, количеством откладываемых им яиц, количеством поколений, вырастающих за сезон и так далее. Параллельно ведется работа по замораживанию семян самшита. Они могут сохраняться в замороженном виде до пятнадцати лет. Ученые планируют высаживать самшит, когда количество огневки станет не опасным для растений.

© Sputnik / Томас Тхайцук Метаморфозы абхазских лесов: спасительный мох и оздоровительные вырубки

Директор Института экологии АНА приводит в пример опыт наблюдения за американской белой бабочкой. Она представляла когда-то опасность сельхозугодиям и парковым зонам. И сейчас ее можно найти, но с трудом. Бабочка включилась в экосистему, на нее начали охотиться местные виды хищников, и она не представляет сейчас угрозы.

"Это обязательно произойдет и с огневкой, но потребуется время, — говорит Дбар. — Нам нужно выиграть время и сохранить генетический материал самшита".

Общественно-экологическая организация "Апсабара" параллельно будет выращивать саженцы колхидского самшита.

"Мы решили выращивать посадочный материал для возможного возрождения самшита, — рассказал менеджер проекта содействия возрождению самшита Роман Лейба. — Не гарантируем, что своими силами спасем самшит, но хотя бы посодействуем этому процессу".

По словам Лейба, этот проект разработан Институтом экологии АНА и будет реализовываться с помощью волонтеров. Добровольцы соберут черенки самшита для выращивания саженцев в теплице. Теплицы уже построены. Финансирует проект Организация Объединенных наций.

Волонтерский сбор

Роман Дбар уточняет, что закладывать саженцы нужно из разных районов Абхазии, среди популяций одного вида есть генетические различия, которые важно сохранить.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов Катастрофы не произошло: лесник рассказал о будущем самшитовых лесов Абхазии

В интервью Sputnik главный лесничий Гудаутского лесхоза, заслуженный лесовод Абхазии Геннадий Сичинава говорил, что часть самшита не погибла, а как бы впала в спячку. Если срезать кору, то можно увидеть, что стволы самшитовых деревьев живые. Их спас мох. По словам Сичинава, нужно подождать два-три года и самшит сам восстановится.

Роман Дбар не согласен с оптимизмом лесничего.

"Самшит без листьев может прожить год, — говорит ученый. – Но огневка уничтожает его уже два года. На второй год растение, у которого съедены листья и нет возможности питаться с помощью фотосинтеза, погибает".

По мнению Романа Дбар, спасением самшита нужно заниматься сейчас, это должны быть решительные и быстрые меры, иначе будет поздно. Причем, как говорит ученый, травить огневку только вдоль дорог и в местах посещения туристов недостаточно. Требуется расширять площадь химической обработки лесов, закладывать питомники и замораживать семена на будущее.

А Роман Лейба приглашает студентов, школьников и всех, кто неравнодушен к судьбе абхазской флоры, записываться в волонтеры в штабе организации в Сухуме по улице Сахарова 71/11. Сбор черенков предстоит летом, работы будет много, но надежда есть.