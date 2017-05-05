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Григорий Чукбар

Просветитель и альпинист: к 105-летию Григория Чукбар

© Фото: из архива семьи Чукбар
В Абхазии
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Народному просветителю, заслуженному учителю Абхазии, бывшему министру просвещения республики, директору Абхазского педучилища и абхазской Горской средней школы № 10 Григорию Чукбар 5 мая исполнилось бы 105 лет.

Sputnik, Амра Амичба. 

Григорий Чукбар осиротел в двухлетнем возрасте, воспитал его старший брат Антон Чукбар – видный представитель первого поколения абхазской интеллигенции ХIХ столетия, просветитель, неутомимый поборник народного просвещения, ставший жертвой сталинских репрессий.

Выпускник Сухумской образцовой Горской школы Григорий Чукбар с отличием завершил учебу в Сухумском государственном педагогическом институте имени Горького. 

В 1952 году из-за очередного притеснения абхазов Григорий Чукбар потерял работу в Абхазии и уехал в Ставропольский край. В Пятигорске, устроившись в Северо-Кавказское туристическое управление ВЦСПС, он увлекся альпинизмом и получил за восхождение на Эльбрус звание "Альпинист СССР". 

За свою жизнь совершил восемь восхождений на самую большую высоту в Европе – Эльбрус (5621 – 5642 метра над уровнем моря), последний раз в 60 лет.

"Григорий Иванович каждый летний сезон организовывал походы по изучению родного края, путешествия учащихся и молодых учителей по местам боевой славы республик Северного Кавказа, где устанавливались памятники на перевалах Главного Кавказского хребта. В этих походах участвовала и я, — вспоминает племянница, ученица и коллега Григория Чукбар, бывший секретарь Абхазского обкома комсомола Диана Чукбар. — Мы устанавливали памятники погибшим на Бассе и Марухском перевалах. Вместе с коллективом 10-й школы во главе с Григорием Ивановичем мне удалось дважды совершить восхождение на Восточную вершину Эльбруса (5621 метр над уровнем моря). Это самая большая высота в Европе. Первый раз мы совершали восхождение в 1969 году. Второе восхождение  – 22 августа 1972 года. Этот поход потом называли "чукбаровским", так как в экспедиции приняли участие четыре человека по фамилии Чукбар. В экспедиции приняли участие также  Адгур Дзидзария и Адгур Инал-ипа".

Восхождение на Эльбрус. На фото Диана Чукбар, Маргарита Чукбар, Григорий Чукбар.
© Фото: предоставлено Дианой Чукбар
Восхождение на Эльбрус. На фото Диана Чукбар, Маргарита Чукбар, Григорий Чукбар.

В октябре 1957 году по вызову Министерства образования Абхазской АССР Григорий Чукбар возвращается в Абхазию. 

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"Григорий Иванович Чукбар смог немало сделать для системы образования: был директором Абхазского педучилища, директором абхазской средней школы, министром просвещения Абхазии. И всю свою энергию посвятил восстановлению и возрождению национальной абхазской школы. Он всегда уделял особое внимание подготовке национальных кадров, внес значительный вклад в становление абхазских школ, в укрепление их материальной базы. Немало сделал и для развития сети школ-интернатов, что очень важно для детей из сельской глубинки", — заметила Диана Чукбар. 

Диана Чукбар
© Sputnik. Томас Тхайцук
Диана Чукбар: покорение Эльбруса - история моей победы

По ее словам, работая на посту министра просвещения, не побоялся открыто включиться в борьбу против грубейших нарушений национальной политики в Абхазии, а на одном из пленумов горкома партии высказал протест против закрытия абхазских школ. За что и был снят с должности с формулировкой за "перекос в национальной политике" по негласному указанию первого секретаря ЦК Компартии Грузии Мжаванадзе, заявившего: "Убрать этого министра-националиста".

Большая часть жизни Григория Чукбар связана с сухумской Горской школой № 10 имени Лакоба, которой руководил 15 лет — с 1960 по 1975 год.  

По его инициативе проводилась реконструкция здания школы, пристройка новых учебных предметных кабинетов. Была выстроена и оборудована просторная столовая. 

"Там питались дети и учителя. А директор лично ежедневно контролировал качество пищи и при этом говорил: "Вкусная и здоровая еда для наших детей и учителей — есть залог здоровья, физического благополучия поколений", — отметила Диана Чукбар.

В 1971 году в школе под руководством Григория  Чукбар впервые  была поставлена  детская опера и балет, где участвовали дети всех возрастов.

"Меня, да и не только меня, всегда восхищали его правдивость, углубленность и даже некая педантичность в работе. Кроме педагогического таланта, в нем были ценны мудрость и спокойная рассудительность, прямота, скромность, совестливость. И все эти черты присутствовали в его внешности. Они давали о себе знать не только в выражении лица, взгляде, но и в жестах, манере говорить и держаться. Я испытывала чувство гордости, когда находилась на людях в его обществе. Со всеми, с кем общался, Григорий Чукбар был чутким и предупредительным. Он умел слушать и выслушивать, осмыслять и понимать тебя, давать ненавязчивые советы. Сам говорил проникновенно, образно, доходчиво и убедительно. В этих беседах всегда сквозило дружелюбие, искренность, участие, что делало его притягательным. Вдумчивый, рассудительный, внешне очень спокойный, Григорий Иванович в то же время был энергичным, подвижным и спортивным", — сказала Диана Чукбар. 

Восхождение на Эльбрус
© Фото: Амра Начкебиа
Амра Начкебиа стала первой абхазкой, покорившей наивысшую точку Европы

Диана Чукбар вспоминает, что Григорий Чукбар придавал особое значение эстетике одежды. 

В память о Григории Чукбар в холле Горской школы № 10 установлен бронзовый бюст.

"Говорят, что свою одежду никому не доверял, сам гладил и приводил в порядок. Его костюмы, обувь, рубашки, пальто всегда были элегантными и безукоризненными", — сказала Чукбар. 

Тяжелая болезнь оборвала жизнь Григория Чукбар  в 1994 году. Ему шел 82-й год.

Диана Чукбар в 2014 году написала книгу "Девять поколений рода Чукбар", в которой рассказала о выдающихся представителях абхазской фамилии, в том числе и о народном просветителе,  заслуженном  учителе Абхазии Григории Чукбар.



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