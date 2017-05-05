Вершины Григория Чукбар

Фотографиями из семейного архива со Sputnik Абхазия поделилась племянница, коллега и ученица Григория Чукбар, бывший секретарь Абхазского обкома комсомола Диана Чукбар.
Фотографиями из семейного архива со Sputnik Абхазия поделилась племянница, коллега и ученица Григория Чукбар, бывший секретарь Абхазского обкома комсомола Диана Чукбар.
В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в четверг 4 мая прошел концерт гагрского детского хореографического ансамбля "Афыртын".
Клубничный сезон в Абхазии в самом разгаре. C плантаций села Адзюбжа Очамчырского района на центральный рынок и за границу клубнику вывозят тоннами.
Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Народному артисту Абхазии, солисту Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Государственной хоровой капеллы Вилли Чакмач-ипа 3 мая исполнилось бы 70 лет.
В селе Кутол в понедельник прошли конноспортивные соревнования, на которые приехали конники из близлежащих сел Тамыш, Джгерда, а также из Очамчыры, Гудауты и Сухума
Более 700 преподавателей абхазских школ приняли участие в тренингах ЮНИСЕФ.
Участниками летнего лагеря станут юноши в возрасте от 12 до 17 лет из неполных и многодетных семей, детей погибших военнослужащих, а также воспитанников военно-патриотических клубов.
Церемония награждения работников госпиталей во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоялось в Национальном онкологическом центре Абхазии в пятницу 5 мая.
Не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь, считает президент Лукашенко и надеется на перелом в отношениях.
На российской военной базе в Южной Осетии подвели итоги боевой подготовки за зимний период.
По итогам четвертого раунда сирийских переговоров в Астане подписан меморандум о создании зон безопасности в САР.
Свыше 20 тонн репчатого лука из Азербайджана не допущено в Россию в ходе карантинного фитосанитарного контроля.
Больше половины жителей Эстонии не вертит в то, что государство считается с мнением народа.
Большая часть оружия, утерянного в ходе столкновений на юге Кыргызстана в 2010 году, уже возвращено. Но на руках еще арсенал для целого взвода.
Отмену акции «Бессмертный полк» в Душанбе правительство республики объяснило противоречием исламским ценностям.
Российский военнослужащий Валерий Пермяков, осужденный пожизненно за убийство семьи в Армении, будет отбывать наказание в России.
В Рижском зоопарке, несмотря на предупреждающие таблички, новорожденного ягненка закормили до смерти.
Новым послом Молдовы в России стал Андрей Негуца – соответствующий указ подписал президент страны Игорь Додон.
В Узбекистане создано семь свободных экономических зон, где в особых условиях будут выращиваться лекарственные растения.
Игналинская АЭС получила разрешение на промышленную эксплуатацию временного хранилища отработанного ядерного топлива.
Как «цитрусовая» Абхазия стала выращивать клубнику и сколько ягод готова поставлять на российский рынок.
По итогам четвертого раунда сирийских переговоров в Астане подписан меморандум о создании зон безопасности в САР.
Больше половины жителей Эстонии не вертит в то, что государство считается с мнением народа.