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Вершины Григория Чукбар

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  • Григорий Чукбар
  • Григорий Чукбар
  • Григорий Чукбар
  • Григорий Чукбар
  • Григорий Чукбар
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  • Григорий Чукбар
  • Восхождение на Эльбрус. На фото Диана Чукбар, Маргарита Чукбар, Григорий Чукбар.
  • Григорий Чукбар
© Фото: из архива семьи Чукбар
Григорий Чукбар в годы работы министром просвещения Абхазской АССР.

Народному просветителю, Заслуженному учителю Абхазии, бывшему министру просвещения республики, директору Абхазского педучилища и абхазской Горской средней школы № 10 Григорию Чукбар 5 мая исполнилось бы 105 лет.

Фотографиями из семейного архива со Sputnik Абхазия поделилась племянница, коллега и ученица Григория Чукбар, бывший секретарь Абхазского обкома комсомола Диана Чукбар. 

Подробнее о Григорие Чукбар читайте здесь >>



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