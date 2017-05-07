Амина Аншба выиграла турнир STARLIGHT CUP в Турции

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазская теннисистка Амина Аншба стала победителем турнира STARLIGHT CUP, который проходил в Турции, об этом корреспонденту Sputnik сообщила мама Амины Эмма Кортава.

"Финал проходил вчера. Амина одержала победу вместе с Еленой Рыбакиной в парном разряде. На пути к победе у нашей пары были спортсмены из Германии, Киргизии и России. Турнир STARLIGHT CUP проходил в Анталье. Это взрослый турнир, призовой фонд которого составлял 15 тысяч долларов", — отметила Кортава.

По словам Кортава, Амина Аншба также заняла второе место в одиночном разряде, уступив финал чилийской спортсменке.

"Вчера у нее, помимо финала в парном разряде, была еще полуфинальная встреча с чешской теннисисткой. Она выиграла. Сегодня она проиграла в финале спортсменке из Чили. Видимо, Амина устала", — сказала мама Амины.

Эмма Кортава рассказала Sputnik, что Амина начнет готовиться к юниорскому турниру, который в ближайшее время пройдет в Италии.

"В Италии пройдет юниорский турнир – это высокая категория, второй по значимости турнир после "Большого шлема", — подчеркнула она.

Летом Амина Аншба планирует сыграть в юниорских турнирах Уимблдона и Ролан Гаросс. Юная теннисистка из Абхазии занимает седьмое место в рейтинге ITF.



