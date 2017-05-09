Баграт Шинкуба: путеводная звезда абхазской поэзии

Бадрак Авидзба, Sputnik

О значении творчества Баграта Шинкуба в национальной литературе рассказал Sputnik Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

Явление в абхазской литературе

По словам Мушни Ласуриа, XX век дал абхазской поэзии целое созвездие блестящих поэтов, и среди них ярче всех сияют три звезды: основоположник национальной литературы Дмитрий Гулиа, Иуа Когония и гениальный Баграт Шинкуба.

"Они стали тем треножником, на котором стоит и будет вечно стоять абхазская литература. Баграт Шинкуба трудился в разных областях, и за жизнь, отведенную ему судьбой, безгранично много успел. Но, безусловно, главное достижение – блестящая поэзия и светлое слово", — отметил Ласуриа.

Новый уровень © Фото: Татьяна Гулия "Слово о Баграте Шинкуба…" покажут в Абхазии к 100-летию поэта

Мушни Ласуриа уверен, что Баграт Шинкуба вывел абхазскую поэзию до уровня тысячелетней истории европейского классического стихосложения.

"Наделенный большим природным талантом, совсем еще юношей, поэт осознал безграничную силу слова и с высокими помыслами посвятил себя ему. Неслучайно, как один из представителей великих поэтов Кавказа, он принял участие в Европейском форуме поэтов, проходившем в 1970 году в Венгрии. Несмотря на то, что он назывался Европейским, там присутствовали лучшие поэты мира", — рассказал Ласуриа.

Народный поэт отмечает, что с первого опубликованного стихотворения Баграт Шинкуба предстает перед читателями как вполне зрелый автор безупречных лирических произведений.

"Это явление удивительное и уникальное не только у нас, но и в мировой поэзии. В 13, 15, 20 лет никогда не бывая за пределами Абхазии, он создает такие шедевры, как "Колыбельная махаджиров", "Шьардаамта" ("Многие лета")", — подчеркнул он.

Золотой фонд поэзии

Наряду с оригинальными произведениями, в золотой фонд абхазской поэзии вошли классические переводы Баграта Шинкуба произведений Пушкина, Руставели, Бараташвили, Гете, Гейне, Байрона, Мицкевича, Шандора Петефи, Георгия Ачба и других авторов, подчеркнул Ласуриа.

"Все поколения читателей эти переводы, как и произведения самого автора, запомнили наизусть", — добавил он.

Что касается эпических произведений автора, то его первый роман "Мои земляки", оказал сильное влияние на абхазскую поэзию.

"В "Песне о скале", созданные рукой мастера образы оказались значительными не только для того времени, но и для будущего, это касается и других бессмертных баллад и поэм, таких как "Младенец", "Свирель", "Рица", "Яйрума", — считает Ласуриа.

Определяющие произведения © Fotolia/ Stevanovic Igor Любовь к книге

Одними из главных, определяющих произведений писателя, способствовавших его широкой известности, стали его романы "Последний из ушедших" и "Рассеченный камень".

"Последний из ушедших" переведен почти на все основные литературные языки мира, прежде всего русский и английский. Широко обсуждавшие его зарубежные критики единогласно отмечали, что великий абхазский писатель своим произведением возвел памятник одному из исчезнувших народов", — отметил Ласуриа.

Безгарничны заслуги Баграта Шинкуба в сохранении фольклора, перед абхазской наукой, национальным театром и писательским сообществом.

"Баграт Васильевич более 50 лет отдал общественной работе. Из них свыше 20 лет был одним из руководителей республики. В конце 1940-х годов он встал на путь политика, общественного деятеля. В 1947 году вместе со старшими товарищами Константином Шакрыл и Георгием Дзидзариа был одним из авторов письма абхазов партийному руководству", — сказал он.

В 1958-1978 годах, занимая высокое положение в республике, Баграт Шинкуба способствовал становлению литературы и искусства Абхазии.

"Во время грузино-абхазской войны он был одним из первых, кто осудил оккупацию, разоблачая агрессоров. В поэзии ему выпало счастье не только осуждать захватчиков, но и воспевать победу нашего народа", — говорит Ласуриа.

В каждом доме © Fotolia/ James Thew Магия букв и слов: как слагать стихи

По справедливому замечанию Мушни Ласуриа, книги Баграта Шинкуба не только есть в каждом доме, но их читают и знают наизусть.

"Народ относился к нему с большим уважением, и, как у нас говорят, он был тем, перед кем стелют бурку. Будучи юношей, Баграт Шинкуба писал о том, что если упадет одна звезда, то на ее месте засияет другая. И все-таки, писал он, звезды будут светить не одинаково. Я уверен, что на небосклоне абхазской поэзии из века в век ярчайшей будет звезда Баграта", — уверен Ласуриа.

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.