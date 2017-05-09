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Митинг

Габния: сакральность праздника Победы с каждым годом возрастает

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Возложение цветов и митинг состоялись у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в честь 72 годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Сакральность праздника Победы с каждым годом только возрастает, сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния на митинге у памятника Неизвестному солдату в честь 72 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Праздничные мероприятия к 72 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов у памятника Неизвестному солдату начались с возложения цветов. Затем, состоялся праздничный митинг.

"Позвольте поздравить всех нас с великим праздником Победы. Проходят годы, десятилетия, но значение праздника, сакральность для всех и каждого в отдельности только возрастает. 9 Мая это день доблести и подвига советского солдата, миллионы фотографий с гордостью проносят по всему миру", — добавил он. 

Габния отметил, что 9 Мая это праздник жизни, за который многие сложили свои головы.

"В этот день на земле настал мир, закончилась самая кровопролитная война в истории человечества", — сказал Габния. 

  • Возложение
    Возложение
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Возложение
    Возложение
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Возложение
    Возложение
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение

На Набережную Махаджиров пришли сотни жителей Абхазии и гостей. Многие из них, в том числе и дети были одеты в военную форму в честь своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

"Это и радостная и горестная дата одновременно. День Победы принес мир всему миру, мы благодарны всем, кто не забывает про ту великую Победу", — сказал участник войны председатель Союза ветеранов Великой Отечественной войны Алексей Шония.

Желающих поклониться перед памятником Неизвестному солдату было огромное количество, на набережной Сухума выстроилась очередь протяженностью в несколько сотен метров.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

 



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