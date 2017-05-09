День Победы: цветы и митинг у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

Сакральность праздника Победы с каждым годом только возрастает, сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния на митинге у памятника Неизвестному солдату в честь 72 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Праздничные мероприятия к 72 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов у памятника Неизвестному солдату начались с возложения цветов. Затем состоялся праздничный митинг.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.



