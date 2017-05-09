Парад Победы и "Бессмертный полк" состоялись в Сухуме

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Парад в честь 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошел 9 мая в Сухуме на набережной Махаджиров перед памятником Неизвестному солдату.

Ветеран войны Илья Ачба поблагодарил всех, кто пришел поздравить участников войны.

"Спасибо всем за Парад — хорошо организовано. Спасибо за внимание, уделенное ветеранам со стороны президента страны и всех граждан республики. Поздравляю весь народ Абхазии с Днем победы", — сказал Ачба.

К поздравлениям в адрес ветеранов Великой Отечественной войны присоединился депутат Парламента Саид Харазия.

"Хотел бы поздравить всех наших ветеранов с Великим Днем победы. Я каждое 9 мая стараюсь приводить своих детей на парад. Мы все помним вклад наших ветеранов в эту победу. И вечная память погибшим ветеранам. Их память будет жива, пока мы их всех помним", — отметил Харазия.

Прохождение бессмертного полка © Sputnik / Томас Тхайцук

Прохождение бессмертного полка © Sputnik / Томас Тхайцук

Прохождение бессмертного полка © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Прохождение бессмертного полка

В торжественном прохождении маршем приняли участие десять пеших колонн парадного расчета. В общей сложности, в параде, посвященном 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняли участие до 300 военнослужащих. Среди них подразделения Министерства обороны республики, Министерство обороны Российской Федерации и Управление ФСБ России в Республике Абхазия.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что День победы – это общий праздник для двух стран.

"Всех с праздником. Большой День победы. Радостно, что Абхазия и Россия его на одном дыхании отмечают — почти одновременно прошли военные парады. Приятно, что очень много людей, очень много детей. Мы исповедуем общие ценности, празднуем общие праздники — это самое главное", — сказал Григорьев.

После прохождения военного марша, сотни потомков победителей приняли участие в акции "Бессмертный полк". Идель Джопуа прошла с фотографией своего прадедушки Алексея Джопуа.

"Первый раз приняла участие. Испытываю гордость за своего прадедушку. Он у меня был танкистом. Погиб в Украине, Кривом-Роге", — рассказала Джопуа.

По завершению Парада и акции "Бессмертный полк" была открыта полевая кухня. Позже, у колоннады на набережной будет сцена, художественная школа организует выставку, состоится концерт "Песни военных лет", выступят артисты и учащиеся музыкальных школ.