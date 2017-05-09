21:54 09 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Победный марш: кадры парада в Сухуме

Получить короткую ссылку
31020

Новости

Все новости
Все новости
(1:28 / 12.67Mb / просмотров видео: 57)
Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проходят в Сухуме.

Парад в честь 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошел 9 Мая в Сухуме на набережной Махаджиров перед памятником Неизвестному солдату.

Подробнее об этом читайте здесь>>

После прохождения военного марша сотни потомков победителей приняли участие в акции "Бессмертный полк". 

По завершении парада и акции "Бессмертный полк" была открыта полевая кухня. Позже у колоннады на набережной будет сцена, художественная школа организует выставку, состоится концерт "Песни военных лет", выступят артисты и учащиеся музыкальных школ.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко играет в хоккей
    Отвратительный хоккей

    Президент Беларуси назвал игру сборной по хоккею на Чемпионате мира отвратительной и пообещал обсудить ее на совещании по развитию спорта.

  • Парад Победы
    Одна Победа

    В Южной Осетии состоялся парад победы, в котором приняли участи в том числе и военнослужащие российской базы и Погрануправления ФСБ.

  • Боксер Astana Arlans
    Реванша не будет

    На Всемирной серии бокса в Кемерово не состоится повторение олимпийского финала Рио-2016 между Василием Левином и Евгением Тищенко.

  • Правительство РМ
    Под колпаком

    Спецслужбы Молдовы заявляют, что помимо экс-руководителей Минтранса и Минсельхоза, и другие члены правительства находятся в поле их зрения.

  • Монумент семье Шамахмудовых в Саду дружбы
    Дети войны

    В Ташкенте устанавливают памятник семье Шамахмудовых, которая во время войны взяла к себе и вырастила 13 детей самых разных национальностей.

  • Георгиевские ленточки, архивное фото
    Штраф за Победу

    Литовская погранслужба пригрозила наказать штрафом владельцев автомобилей с наклейками с символикой Дня Победы.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня Победы в Сухуме
День Великой Победы в Сухуме
На набережной Сухума дымилась полевая кухня
Триста порций в День Победы: повара поделились рецептом армейской каши
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia