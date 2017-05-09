Победный марш: кадры парада в Сухуме

Парад в честь 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошел 9 Мая в Сухуме на набережной Махаджиров перед памятником Неизвестному солдату.

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После прохождения военного марша сотни потомков победителей приняли участие в акции "Бессмертный полк".

По завершении парада и акции "Бессмертный полк" была открыта полевая кухня. Позже у колоннады на набережной будет сцена, художественная школа организует выставку, состоится концерт "Песни военных лет", выступят артисты и учащиеся музыкальных школ.