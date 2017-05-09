Каша по рецепту Суворова: полевая кухня в Сухуме

Sputnik, Владимир Бегунов.

Триста порций, разошедшихся влет

Во время военного парада, акции "Бессмертный полк", митинга и возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату, на набережной Сухума дымилась полевая кухня, распространяя по округе ароматные запахи.

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Когда окончилось шествие "Бессмертного полка", возле кухни начала расти очередь. Повара накладывали в тарелки дымящуюся кашу с черным хлебом и наливали чай из котла.

Маленькая девочка Эвелина в пилотке и с георгиевской ленточкой на куртке говорит, что каша ей очень нравится.

Мама Эвелины Анжела Кове рассказала, что они только что прошли с "Бессмертным полком".

© Sputnik / Томас Тхайцук Парад Победы и "Бессмертный полк" состоялись в Сухуме

"Мой прадед – участник двух мировых войн, прабабушка – участница Великой Отечественной войны, вторые прадед с прабабушкой – труженики тыла, — говорит Анжела Кове. – К сожалению, мне самой не удалось их увидеть, они умерли раньше моего рождения. Но мы их помним, гордимся".

Люди разбирают кашу, перекусывают после шествия. Полевая кухня быстро пустеет.

Повар артиллерийского полка Наталья Баранова объясняет, что готовили на триста человек, а раздали моментально. Часть каши передали в палатку, где было организовано застолье для ветеранов.

В прошлом году каши было больше. Тогда, 9 мая 2016 года в интервью Sputnik повар, солдат-срочник Никита Иваненко вышедший варить кашу в свой последний день службы, говорил, что полевая кухня рассчитана на сто тридцать порций. Кашу варили в несколько заходов и накормили в общей сложности полтысячи человек.

Рецепт армейской каши прост. По словам Натальи Барановой нужны только гречневая крупа, тушенка, специи и зажарка.

Один из участников праздника Алексей из Очамчыры рассказывает, что каша получилась вкусной, совсем такой же, какую варили во время его службы на Западной Украине в конце 1940-ых годов.

Семейные летописи великой войны

Рядом с полевой кухней много участников "Бессмертного полка".

Марина Черкезия с дочерью Любовью держат портрет бабушки Любови Авдеенко.

"Мы третий раз участвуем в этой акции в Сухуме, — говорит Марина Черкезия. – В первый год, когда она проходила в Абхазии, нас было всего человек десять. В прошлом году пришло больше людей, в этом – еще больше. Дай бог, чтобы с каждым годом участников шествия только прибавлялось".

Женщины рассказывают, что Любовь Авдеенко ушла на фронт в девятнадцать лет из Сухума. Была наполовину немкой, наполовину украинкой, в совершенстве владела немецким языком. Служила в разведке, участвовала в битве за Кавказ, освобождении Керчи, Севастополя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа Победный марш: кадры парада в Сухуме

Сергей Осетров из Очамчырского района вышел на шествие с транспарантом, на котором фотографии нескольких его родственников, участвовавших в войне.

"Я второй раз прихожу сюда и призываю всех ходить с детьми, прививать им любовь к родине, рассказывать историю семьи, предков, — говорит Сергей Осетров. – К сожалению, не сохранилось фотографии моего деда Павла Бойко, он служил в конной разведке, из одного задания не вернулся. Его сын Иван, мой дядя, был связистом. В Мелитополе он тянул кабель во время боя, получил множество ранений. Еще один мой дядя Александр Павлович был снайпером, уничтожил 246 немцев из снайперской винтовки и сбил самолет, разбрасывающий листовки. Моя тетя Надежда Павловна служила в разведке. А еще один дед, Иван Осетров, воевал в Первую мировую и в Великую Отечественную. До 1955 года он сражался с бандеровскими бандами на Украине. Мне есть, чем гордиться, многочисленные члены моей семьи нанесли значительный урон немецко-фашистским захватчикам!"

Альпийский рецепт генералиссимуса

Невдалеке от полевой кухни расположился стол, на котором тоже угощали кашей, бутербродами и наливали по рюмке чачи или стакану вина. Это акция сухумской городской больницы.

Главврач Вячеслав Абухба рассказывает, что алкоголь приносят в больницу благодарные родственники пациентов, а каша сварена по рецепту генералиссимуса Суворова.

"Мы несколько лет накрываем стол для всех желающих в День Победы, — говорит Абухба. — Это дань памяти нашим дедам, отцам, которые добыли эту победу. Спиртное нам несут в больницу в виде благодарности. Мы, медики, не пьем, складируем его и угощаем в праздник людей. А кашу варим так, как придумал когда-то Суворов. Во время перехода через Альпы начальник продовольственной службы доложил командованию, что заканчиваются продукты. Суворов дал приказ собрать остатки продуктов, смешать и сварить из них кашу. Получилось вкусное блюдо. Мы придерживаемся этого рецепта".

Как рассказал главврач, накануне Дня Победы в сухумской городской больнице открыли мемориальную доску, которая исчезла во время грузино-абхазской войны.

"На доске написано: "В здании больницы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. располагался тыловой военный госпиталь, где лечились раненые бойцы советской армии", — говорит Вячеслав Абухба. — На открытие мы пригласили чрезвычайного полномочного посла России в Абхазии Семена Григорьева и других почетных гостей. Мы руководствуемся девизом: "Знать и уважать прошлое, жить настоящим и думать о будущем".

Вокруг стола сухумской городской больницы много людей, им наливали сто грамм, накладывали горячую кашу и поздравляли с Праздником Победы.