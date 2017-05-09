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Триста порций в День Победы: повара поделились рецептом армейской каши

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© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Участников военного парада, акции "Бессмертный полк" и всех желающих угощали армейской кашей из полевой кухни на набережной Сухума.

Когда окончилось шествие "Бессмертного полка" у полевой кухни на Набережной Махаджиров начала расти очередь. Повара накладывали в тарелки дымящуюся кашу с черным хлебом и наливали чай из котла. 

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Повар артиллерийского полка Наталья Баранова объясняет, что готовили на триста человек, а раздали моментально. Часть каши передали в палатку, где было организовано застолье для ветеранов. 

Рецепт армейской каши прост. По словам Натальи Барановой нужны только гречневая крупа, тушенка, специи и зажарка. 

Один из участников праздника Алексей из Очамчыры рассказывает, что каша получилась вкусной, совсем такой же, какую варили во время его службы на Западной Украине в конце 1940-ых годов.

Невдалеке от полевой кухни расположился стол, на котором тоже угощали кашей, бутербродами и наливали по рюмке чачи или стакану вина. Это акция сухумской городской больницы.

Главврач Вячеслав Абухба рассказывает, что алкоголь приносят в больницу благодарные родственники пациентов, а каша сварена по рецепту генералиссимуса Суворова.

Вокруг стола сухумской городской больницы много людей, им наливали сто грамм, накладывали горячей каши и поздравляли с Праздником Победы.




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