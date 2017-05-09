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Празднование Дня Победы в Сухуме

Концерт из песен войны прошел в Сухуме в День Победы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в столице Абхазии.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Песни времен Отечественной войны 1941-1945 годов прозвучали у колоннады на набережной Махаджиров во вторник 9 мая.

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По словам начальника Управления культуры администрации Сухума Наалы Хашиг, на сцене выступили артисты абхазской эстрады, студенты музыкального училища, а также хореографические коллективы города. 

"Этот праздник всегда актуален. Не надо отталкивать его, как это делается в некоторых странах. Он нам нужен. Молодое поколение должно знать, какой ценой достался нам мир. Мне этот праздник по-особенному дорог, так как без вести пропал мой дедушка. Об этой войне рассказываю своим детям и внукам", — сказала Хашиг.

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба, назвала сегодняшний день священным не только для стран бывшего Советского Союза, но и для всего человечества. 

Прохождение бессмертного полка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парад Победы и "Бессмертный полк" состоялись в Сухуме

"Ведь это была борьба с фашизмом, в жесточайшей войне. Единый тогда советский народ, в том числе и наша Абхазия, приближал этот день победы, благодаря своему героизму и мужеству. Мы росли на мужестве ветеранов той войны. Кто мог предвидеть, что нашим детям, которым мы читали и показывали фильмы про Великую Отечественную войну,  тоже предстоит столкнуться с жесточайшей войной, но уже с другим фашизмом, с грузинским. Пусть не повторится война. Надо извлекать уроки. Надеюсь на то, что мир будет добрее", — отметила Кичба.

Неподалеку от сцены, местные художники провели выставку своих работ. 

В первой половине дня, в честь 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Сухуме перед памятником Неизвестному солдату прошел военный Парад и акция "Бессмертный полк". Для ветеранов войны и всех желающих была организована полевая кухня. 



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