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Песни и танцы Великой Победы: кадры праздника в Сухуме

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(1:26 / 11.71Mb / просмотров видео: 74)
Sputnik / Томас ҬҳаиҵыкәБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә Бадрак Авидзба

Праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в столице Абхазии.

Песни времен Отечественной войны 1941-1945 годов прозвучали у колоннады на набережной Махаджиров во вторник 9 Мая.

Подробнее об этом читайте здесь>>

По словам начальника Управления культуры администрации Сухума Наалы Хашиг, на сцене выступили артисты абхазской эстрады, студенты Музыкального училища, а также хореографические коллективы города. 

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба назвала сегодняшний день священным не только для стран бывшего Советского Союза, но и для всего человечества. 

Неподалеку от сцены местные художники провели выставку своих работ. 

В первой половине дня в честь 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  перед памятником Неизвестному солдату в Сухуме прошел военный парад и акция "Бессмертный полк". Для ветеранов войны и всех желающих была организована полевая кухня. 




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