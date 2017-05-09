Песни и танцы Великой Победы: кадры праздника в Сухуме

Песни времен Отечественной войны 1941-1945 годов прозвучали у колоннады на набережной Махаджиров во вторник 9 Мая.

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По словам начальника Управления культуры администрации Сухума Наалы Хашиг, на сцене выступили артисты абхазской эстрады, студенты Музыкального училища, а также хореографические коллективы города.

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба назвала сегодняшний день священным не только для стран бывшего Советского Союза, но и для всего человечества.

Неподалеку от сцены местные художники провели выставку своих работ.

В первой половине дня в честь 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов перед памятником Неизвестному солдату в Сухуме прошел военный парад и акция "Бессмертный полк". Для ветеранов войны и всех желающих была организована полевая кухня.



