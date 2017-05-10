"Реквием" по гудаутской музыкальной школе

Sputnik, Бадри Есиава.

Новые окна, старые дыры

Здание, где сейчас расположена Гудаутская музыкальная школа имени Ивана Кортуа, было построено около ста лет назад. История этой постройки педагогам доподлинно неизвестна, но они слышали, что возвела школу некая семья Лакербая.

Лично помню, что после войны это двухэтажное здание было не только "обителью" классической музыки, но и общеобразовательной школой. Дети учились там до пятого класса, после чего их переводили в соседнее здание Гудаутской средней школы № 2 имени Виктора Аргун.

Первые четыре года и моей школьной жизни прошли именно в этом ветхом здании, по коридорам которого мы носились сломя голову. Как и раньше, дыры в полу школы закрывают прибитые гвоздями дощечки, с потолка и стен по-прежнему падает штукатурка, а старые буржуйки все еще остаются доминантой в классах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская музыкальная школы им.Кортуа

Единственное, что изменилось за более чем 20 лет – это новые пластиковые окна, которые были установлены около трех лет назад за счет районного бюджета. Но зимой они не спасают от сквозняков. Установили, а заштукатурить стыки, видимо, забыли.

"Окна новые, но после установки надо было нанести штукатурку по бокам от них, так как в монтажной пене насекомые и птицы уже проделали щели. Ветер зимой задувает так сильно, что даже дровяные печки не спасают. Мы и наши ученики занимаемся в куртках и перчатках", — жалуется преподаватель музыки Флора Нанба.

Буржуйки в классах отчетливо сохранились в моей памяти. Каждое утро Алла Арзаметовна Бения, несмотря на свой возраст и инвалидность, приходила раньше учеников и разводила огонь. Спалив к концу дня все дрова, мы шли в небольшое помещение на первом этаже за очередной партией для утренней растопки.

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Деревянные ступеньки тогда еще не представляли опасности, а по перилам мы любили лихо спускаться вниз, получая свою долю детского адреналина. Сегодня никто не рискует повторить наши шалости.

"Посмотрите, как эти перила шатаются. За них опасно даже держаться. А ступеньки. Видите, в каком они состоянии? Тоже шатаются и дыры в них с каждым днем становятся все больше", — наглядно демонстрирует ветхость пролетов педагог Ада Тарба.

Здание в аварийном техническом состоянии, констатирует завхоз и музыкант Игорь Гагулия.

"Мы музыканты, занимаемся с детьми. Мы не можем делать ремонт, в котором очень нуждается наша школа. Она в аварийном состоянии, но у нее все еще очень крепкие стены, и провести здесь капитальные работы возможно", — считает он.

Завхоз уверяет, что коллектив за последние десять лет не раз обращался к руководству страны, в Минкультуры и к администрации района, но результатов пока никаких. Хотят помочь, но нет возможности, считает Гагулия.

Периодически помогают благотворительные фонды и райотдел культуры — приобретают музыкальные инструменты, в которых школа испытывает острую нехватку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская музыкальная школы им.Кортуа

Осторожно!

Вот уже десять лет во время дождя с потолка течет вода, говорит школьный учитель Людмила Джинджуа, ведро на полу или на пианино — уже обычная картина.

"За последние пару лет я два раза обращалась в отдел культуры, руководство которого обещало починить крышу, но они никак не могут "поймать" технику с подъемной лестницей", — рассказывает Людмила.

Высокие потолки и сквозняки не дают буржуйкам прогреть помещения, а электрическим обогревателям не хватает напряжения. Только летом прохлада дарит чувство относительного комфорта, а зимой превращается в жуткое испытание.

Преподаватель музыки Флора Нанба рассказала историю, как на нее и ученицу едва не обрушился кусок штукатурки.

"Мой класс очень маленький. В нем хватает места только для меня, одного ученика и пианино, за которым мы в этот момент сидели. Вдруг я услышала треск над головой и поняла, что выбежать мы не успеем. Я схватила ученицу и потянула ее к себе. Буквально через секунду огромный кусок штукатурки пролетел мимо", — взволнованно вспоминает происшествие Нанба.

В гудаусткой музыкальной школе учатся 68 детей, но педагоги уверены, что школьников могло бы быть в разы больше. В начале каждого учебного года родители приводят своих детей, но, увидев условия, ужасаются. Немало детей перестают ходить на занятия с наступлением первых холодов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская музыкальная школы им.Кортуа

Неприятные соседи

Нередкими слушателями красивой инструментальной музыки становятся крысы и ящерицы, которые некоторых впечатлительных детей очень пугают. Музыка словно притягивает живность, говорят педагоги.

Подтверждение этих слов не заставило себя долго ждать. Вдруг прозвучал крик: "Скорпион!" - и одна из учительниц звучно прибила непрошеного "постояльца" ногой. Опыт и реакция на высшем уровне.

Крысы настолько себя чувствуют здесь свободно и безнаказанно, что осмелились соорудить себе жилище прямо в диванчике одного из классов. Преподаватель Лариса Аргун вспомнила, что с "пищащей" мебелью пришлось расстаться.

"Наше здание сложно назвать очагом культуры. Здесь невозможно учить детей высокому искусству", — сокрушается Аргун.

Из кабинета на первом этаже школы доносились звуки пианино. Играли ученики Ады Тарба, десятилетние и очень стеснительные Мия и Анна. Когда зашел в класс, первое, что бросилось в глаза – это не сами дети или инструмент, а огромный автомобильный двигатель в углу, который уже стал частью интерьера.

Учительница рассказала, что раньше в этом кабинете обучали автомобилистов, о чем и напоминает мотор.

"Чего вам больше всего не хватает во время занятий?" — спросил я Мию и Анну.

"Тепла", — в один голос ответили девочки.

Педагоги и ученики гудаутской музыкальной школы не теряют надежду на то, что здание когда-нибудь будет отремонтировано. В стране много талантливых детей, которые могут добиться успехов в искусстве, но для этого им нужно создать достойные условия, считают они.