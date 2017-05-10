Под знаком скорпиона: как выживает столетняя школа в Гудауте

Нередкими слушателями красивой инструментальной музыки становятся крысы и ящерицы, которые некоторых впечатлительных детей очень пугают. Музыка словно притягивает живность, говорят педагоги.

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Подтверждение этих слов не заставило себя долго ждать. Вдруг прозвучал крик: "Скорпион!" — и одна из учительниц звучно прибила непрошеного "постояльца" ногой. Опыт и реакция на высшем уровне.

Крысы настолько себя чувствует здесь свободно и безнаказанно, что осмелились соорудить себе жилище прямо в диванчике одного из классов. Преподаватель Лариса Аргун вспомнила, что с "пищащей" мебелью пришлось расстаться.

"Наше здание сложно назвать очагом культуры. Здесь невозможно учить детей высокому искусству", — сокрушается Аргун.

Из кабинета на первом этаже школы доносились звуки пианино. Играли ученики Ады Тарба, десятилетние и очень стеснительные Мия и Анна. Когда вошел в класс, первое, что бросилось в глаза – это не сами дети или инструмент, а огромный автомобильный двигатель рядом в углу, который уже стал частью интерьера.

Учительница рассказала, что раньше в этом кабинете обучали автомобилистов, о чем и напоминает мотор.

"Чего вам больше всего не хватает во время занятий?" — спросил я Мию и Анну.

"Тепла и ремонта", — в один голос ответили девочки