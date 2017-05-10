Кабмин Абхазии продлил действие "старых" паспортов до 15 мая

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Срок действия внутренних паспортов граждан Абхазии образца 2005 года продлен до 15 мая 2017 года Кабинетом Министров республики в целях обеспечения свободного волеизъявления граждан страны на выборах в Парламент по избирательному округу № 17, сообщила пресс-служба Кабинета Министров Абхазии в среду 10 мая.

"Продлить до 15 мая 2017 года срок действия общегражданских (внутренних) паспортов граждан Абхазии образца 2005 года с истекшим до указанной даты сроком действия для целей голосования на выборах депутатов Народного Собрания Абхазии", — говорится в постановлении.

В избирательном округе № 17, где пройдут перевыборы в Парламент Абхазии 14 мая 2017 года, выдвинулись два кандидата – Леонид Лакербая и Леонид Чамагуа.