Путевка в Абхазию: как не стать жертвой мошенников

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Абхазия привлекает российских туристов. В основном семейных и тех, кто ищет много моря и солнца за сравнительно небольшие деньги. Как правило, эта категория и самая уязвимая для мошенников. Самая распространенная афера – "липовые" путевки в реальные пансионаты и санатории Абхазии. Спрос на такую "услугу" сохраняется уже не первый год. Практически ежегодно в руки таких "предпринимателей" попадают доверчивые туристы, сообщил Sputnik президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун.

"Такие случаи происходят практически ежегодно, за время моей работы в качестве управляющего отеля у нас было два таких случая в позапрошлом году. Один турист приехал из Ханты-Мансийска, второй приехал из Санкт-Петербурга. Там была немного другая специфика, существующее туристическое агентство, находящееся на грани разорения, выдавало путевки не обеспеченные оплатой туроператоров, с которыми был заключен договор“, — добавил он.

Случай мошеннических действий был зафиксирован в Сыктывкаре 4 мая этого года.

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В этот день пожилая семейная пара из Сыктывкара обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. Пенсионеры потеряли на такой "путевке" почти 127 тысяч рублей. После долгих поисков по разным ссылкам и сайтам потерпевшие зашли на сайт "Bagripsh.info". Ознакомившись с ценами и условиями, пара решилась устроить отдых для всей семьи. Однако после перевода денег путевки им так и не пришли.

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После они позвонили в санаторий, где им сказали, что у курорта нет официального сайта и путевки через интернет они не продают.

Что нужно знать туристам

Для того чтобы избежать обмана со стороны мошенников, Гильдия отельеров Абхазии рекомендует не спешить с приобретением путевок.

"Создание сайтов — это очередная ступень мошенничества. Для профилактики мы создали официальный сайт www.hotelsguild.ru. Каждый отель Абхазии может разместить ссылку на свой официальный сайт, часто бывают официальные и неофициальные сайты. Неофициальные сайты — это не всегда мошенники, часто туристические агентства пытаются привлечь тех, кто ищет отели“, — отметил он.

Для того, чтобы туристы не были обмануты и им не продали несуществующие туры, лучше бронировать путевки через официальный сайт Гильдии отельеров.

“Мы поддерживаем отношения со всеми отельерами. Те туристы, которые предпочитают общение с туристическими агентами или туроператорами, могут обращаться к крупным туроператорам“, — сказал он.

Прежде чем отдать деньги за проживание в Абхазии, необходимо связаться с турагентством или туроператором и убедиться, что эта организация имеет полномочия, лицензию, предупредил Жигун.