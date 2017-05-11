Отельеры: обращайтесь к крупным туроператорам, чтобы избежать мошенников

"Гильдия отельеров создала официальный сайт, на котором каждый отель Абхазии может разместить ссылку на свой официальный сайт, которые мы будем проверять", — сказал Жигун.

Также президент гильдии отельеров посоветовал обращаться к крупным туроператорам, при покупке путевок.