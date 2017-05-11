Всем миром: собраны средства для лечения троих детей

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Два миллиона рублей, собранные для двухлетней Санель Ажиба, помогут в лечение еще двоих детей, об этом сообщила представитель Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Это не первый случай, когда собираем сверх заявленной суммы, однако так быстро такую сумму мы собрали впервые. В течение первой недели была собрана заявленная сумма для Санель Ажиба — это 1 миллион 240 тысяч рублей. А в течение двух недель собралось порядка двух миллионов рублей. Этого хватило на лечение еще двух подопечных фонда – это Ялса Алхорба и Спартак Пачулия", — рассказала Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мечта о первых шагах: пятая операция Санель Ажиба

Ялсе Алхорба семь лет. По словам ее мамы, Апсуаны Ашуба, у ребенка задержка психо-речевого развития. С трех лет девочка наблюдается у сочинских врачей, но ей необходимо более серьезное лечение.

"Она мало говорит, не может вести диалог и очень гиперактивная. Ходим в коррекционную школу, занимаемся с логопедами и с психологами. Необходимо провести реабилитацию, но сами не осиливаем", — отметила мама Ялсы.

Первый курс лечения Ялсы Алхорба в Москве, стоимостью 350 тысяч рублей, уже оплачен. Оплачен и второй курс реабилитации Спартака Пачулия, на который понадобилось 250 тысяч рублей. У мальчика ДЦП.

"Благодаря фонду и гражданам страны мы уже были в Москве и прошли курс лечения, чем очень довольны. А сейчас, снова благодаря всем тем, кто собирал для Санель Ажиба средства, мы получили возможность пройти второй курс лечения. Там ребенок проходит медикаментозное лечение, делают ему массаж, иглоукалывание и ботекс, то есть смягчают мышцы на ножках, чтобы он мог их расслабить и нормально ходить. Первый курс лечения ему очень помог, поэтому надеемся, что после второй поездки ему станет еще легче", — подчеркнула мама Спартака Элисо Гвилава.

По словам представителя фонда, деньги для Санель Ажиба, которых хватило для Ялсы и Спартака, поступали различными способами из разных районов республики и даже регионов России.

"В фонде способов помощи более десяти. Первые два-три дня мы не успевали отвечать на звонки. Сотрудники фонда сидели до поздней ночи, отвечали на сообщения. Люди интересовались, как можно помочь и какими способами. В течение трех дней абонентами сотовых связей было собрано более 250 тысяч рублей. Такое впервые, чтобы за два-три дня по 20 рублей, была собрана такая сумма. Люди обращались из всех городов и районов не только Абхазии, но и из различных регионов России. Можно сказать, что всем миром собиралась необходимая сумма на лечение Санельки", — отметила она.

Все трое подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана" в ближайшее время будут направлены в Московский научно-практический центр детской психоневрологии на госпитализацию. Операция Санель Ажиба, у которой диагноз мальформация Арнольда-Киари-II, намечена на 19 мая.



