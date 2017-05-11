Ялса и Спартак пройдут лечение: родители благодарят за помощь

Два миллиона рублей, собранные для двухлетней Санель Ажиба, помогут в лечение еще двоих детей, об этом сообщила представитель Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

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"Это не первый случай, когда собираем сверх заявленной суммы, однако так быстро такую сумму мы собрали впервые. В течение первой недели была собрана заявленная сумма для Санель Ажиба — это 1 миллион 240 тысяч рублей. А в течение двух недель собралось порядка двух миллионов рублей. Этого хватило на лечение еще двух подопечных фонда – это Ялса Алхорба и Спартак Пачулия", — рассказала Джинджолия.

Ялсе Алхорба семь лет. По словам ее мамы, Апсуаны Ашуба, у ребенка задержка психо-речевого развития. С трех лет девочка наблюдается у сочинских врачей, но ей необходимо более серьезное лечение. Первый курс лечения Ялсы Алхорба в Москве, стоимостью 350 тысяч рублей, уже оплачен. Оплачен и второй курс реабилитации Спартака Пачулия, на который понадобилось 250 тысяч рублей. У мальчика ДЦП.

По словам представителя фонда, деньги для Санель Ажиба, которых хватило для Ялсы и Спартака, поступали различными способами из разных районов республики и даже регионов России.

Все трое подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана" в ближайшее время будут направлены в Московский научно-практический центр детской психоневрологии на госпитализацию. Операция Санель Ажиба, у которой диагноз мальформация Арнольда-Киари-II, намечена на 19 мая.