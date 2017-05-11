Барельеф Баграта Шинкуба установили в Сухуме

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Памятную доску и барельеф абхазского писателя Баграта Шинкуба установили на стене дома № 13 по Кодорскому шоссе в Сухуме в четверг 11 мая.

В этом доме Баграт Шинкуба жил с 1968 по 2004 годы.

"Памятник Баграту Шинкуба стоит в центре Сухума, имя писателя носит средняя школа в Члоу, а недавно его дому в этом селе был присвоен статус Государственного дома-музея. В этом доме Шинкуба жил и творил в течение долгих лет", — рассказала начальник Управления образования сухумской администрации Людмила Адлейба.

Открыть памятную доску и барельеф доверили внучке писателя Тамаре Шинкуба и его родственнику Беслану Шинкуба.

Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиа, благословив работу скульптора Циры Ахба, вспомнил интересную историю из своей жизни, связанную с писателем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Памятная доска Баграту Шинкуба

"Когда я начал служить в храме села Лыхны много лет назад, об этом услышал Баграт Васильевич. Он попросил организовать нам встречу. Я приехал в Сухум, где мы с ним и познакомились. Шинкуба сказал мне тогда, чтобы я не бросал начатое дело", — поделился воспоминанием Аплиа.

Важным событием для всей национальной культуры назвал открытие барельефа Шинкуба в Сухуме председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

Советник президента, поэт и публицист Владимир Зантария подчеркнул, что Баграта Шинкуба неспроста называют "абхазским Пушкиным", так как именно он один из первых начал использовать новаторский подход в сочинении стихотворений на абхазском языке и углубил их смысл.

"Он оставил нам такое творческое наследие, что мы с гордостью можем называть период его жизни эпохой Баграта Шинкуба. Все, к чему он прикасался, превращалось в шедевр. Это отразилось в музыке, песнопении и многих других направлениях искусства", — считает Зантария.

Принять участие в торжественных церемониях и конференции, посвященных столетию Баграта Шинкуба, в Абхазию приехали гости с Северного Кавказа. Доктор филологических наук Мадина Хакуашева призналась, что с того дня, как она прочла роман "Последний из ушедших", Баграт Шинкуба стал ее любимым писателем, олицетворяющим честность, смелость и новую эпоху.

"Я согласна, что Баграт Шинкуба – это ренессансный писатель. С его имени начинается новое осознание нас как нации. Благодаря ему, мы начали понимать наше прошлое, написанное кровью. В середине 1980-х годов я прочла "Последний из ушедших" и я поняла, что наш народ до этого момента не знал свою историю", — подчеркнула она.

Литературное наследие Абхазии, в особенности творчество Шинкуба – это живительный источник, к которому припадают абазины, сказала поэтесса Лариса Шебзухова из Черкесска.

"Творчество Баграта Васильевича возведено им самим до уровня наших хребтов, так как оно основано на священных традициях родоначальниках наших литератур. Как говорил Дмитрий Лихачев, память должна иметь прибежище, и сегодня мы свидетели того, что творчество Баграта Шинкуба – это святой источник, который спасает нас от безнадежности и бездуховности", — уверена поэтесса.

От имени представителей фамилии Шинкуба выступил председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба, который поблагодарил всех за организацию и проведение памятных мероприятий в юбилейный год Баграта Шинкуба.

Сын писателя Бенур Шинкуба пригласил всех в родовое село Члоу на празднование 100-летнего юбилея Народного поэта, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Баграта Шинкуба.