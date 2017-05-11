Слово о Шинкуба: в Сухуме открыли барельеф и вспоминали писателя

Принять участие в торжественных церемониях и конференции, посвященных столетию Баграта Шинкуба, в Абхазию приехали гости с Северного Кавказа. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора кабардино-черкесской литературы Мадина Хакуашева призналась, что с того дня, как она прочла роман "Последний из ушедших" Баграта Шинкуба, он стал ее любимым писателем, олицетворяющим честность, смелость и новую эпоху.

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"Я согласна, что Баграт Шинкуба – это ренессансный писатель. С его имени начинается новое осознание нас как нации. Благодаря ему мы начали понимать наше прошлое, написанное кровью. В середине 1980-х годов я прочла "Последний из ушедших" и поняла, что наш народ до этого момента не знал свою историю", — подчеркнула Мадина Хакуашева.

Литературное наследие Абхазии, в особенности творчество Шинкуба – это живительный источник, к которому припадают абазины, сказала поэтесса Лариса Шебзухова из Черкесска.