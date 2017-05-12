Ахба: 20 российских туристов обмануты мошенниками в этом году

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двадцати туристам из России продали несуществующие путевки в Абхазию, сказал корреспонденту Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

“К сожалению, за последние три года мы наблюдаем факты мошенничества. По сей день не установлены мошенники, которые предлагают те или иные услуги. Они представляются людьми, которые имеют право продавать путевки объектов размещения, выдают себя представителями туристических агентств“, — добавил он.

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Выявить мошенников очень тяжело, так как услуги они предоставляют через интернет, уточнил Ахба.

“Иногда эти процессы проследить очень сложно, так как мошенник может находиться не на территории Российской Федерации, тогда как потребитель находится в России. Мошенники ложными информационными ресурсами привлекают к себе внимание. Они пишут о том, что якобы имеют квоты в средствах размещения в Абхазии, тем самым привлекают доверчивых граждан“, — сказал он.

Потребителя в этой ситуации можно понять, так как он ищет более выгодные и дешевые услуги, отмечает замминистра.

“За последние два-три года были созданы интернет-сайты, мошенническим действиям подвергались такие объекты, как пансионат имени Лакоба в Мюссеро-Пицундском заповеднике. Сам объект функционирует с советских времен“, — привел пример Ахба.

В 2015 году в пансионат “Мюссера“ приехали 180 человек, которым мошенники продали липовые путевки, сообщил замминистра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Путевка в Абхазию: как не стать жертвой мошенников

“Они приобрели ваучеры. Руководители объекта были вынуждены обслужить их, так как они приехали из дальних регионов Российской Федерации. Коечный фонд во всех средствах массового размещения ограничен. Но руководство пансионата находило выходы, людей не оставляли на улице, организовывали экскурсионные программы для них“, — подчеркнул он.

В 2016 году более 80 человек прибыли в республику по "липовым" путевкам.

“Они держали путевки, которые ничем не были подтверждены, мошенники получили деньги, а объект размещения нет. На сегодня мы получаем информацию о том, что уже 20 человек обмануты мошенниками в этом году“, — заявил Ахба.

На территории России есть туроператоры, которые на основании договоров имеют право продавать туры в Абхазию, отметил он.

“Если открыть сайт Федерального агентства по туризму Российской Федерации, там есть раздел турагентств. Сегодня любой потребитель может зайти и ознакомиться с реестром. Если туристы покупают по интернету путевки, то они могут перепроверить, есть ли такой туристический агент и туроператор и имеет ли туроператор договор с объектами размещения в Абхазии“, — предупредил замминистра.

4 мая пожилая семейная пара из Сыктывкара обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. Сумма ущерба от действий аферистов составила 126 тысяч 800 рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что сыктывкарцы решили провести летний отпуск в Абхазии. Для покупки санаторно-курортных путевок пенсионеры решили воспользоваться интернетом.

После долгих поисков по разным ссылкам и сайтам потерпевшие зашли на сайт “Bagripsh.info“. Ознакомившись с ценами и условиями, пара решилась купить путевки на всю семью. Однако после перевода денег путевки им так и не пришли.

После они позвонили в санаторий, номер которого был указан на сайте, где им сказали, что у курорта нет официального сайта, а путевки через интернет не продаются.