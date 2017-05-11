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Астамур Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба о "липовых" путевках: нужно сверяться с реестром турагентств России

Радио
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Замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о ситуации, с которой сталкиваются туристы, попадая в мошеннические руки, когда покупают несуществующие путевки, и как с этим бороться.

"За последние два-три года, к сожалению, мы наблюдаем такого рода мошенничество. По сей день мошенники, которые предлагают те или иные услуги, не установлены. Во избежание мошенничества, на сайте Федерального агентства по туризму Россиитуристы  могут  узнать необходимую информацию в разделе "реестр турагентств"", — сказал в эфире радио Sputnik Абхазия Ахба.

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