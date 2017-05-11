Ахба о "липовых" путевках: нужно сверяться с реестром турагентств России

"За последние два-три года, к сожалению, мы наблюдаем такого рода мошенничество. По сей день мошенники, которые предлагают те или иные услуги, не установлены. Во избежание мошенничества, на сайте Федерального агентства по туризму Россиитуристы могут узнать необходимую информацию в разделе "реестр турагентств"", — сказал в эфире радио Sputnik Абхазия Ахба.