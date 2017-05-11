Ахба о "липовых" путевках: нужно сверяться с реестром турагентств России

О любви к домашней выпечке, об ответственности перед покупателями и о жалобах подруг в интервью радио Sputnik рассказала лучший кондитер 2017 года по итогам конкурса "Праздник сладости", проведенного Торгово-промышленной палатой Абхазии, Оксана Шахинба.
Уникальная инсталляция "Храм поэзии", посвященная юбилею абхазского поэта и прозаика Баграта Шинкуба, будет представлена 12 мая на площади перед Абхазским драматическим театром в Сухуме.
Полуфинал проекта "Ты супер!" с участием Валерии Адлейба канал НТВ и Sputnik Абхазия покажут в субботу 13 мая.
Общую базу данных отбывающих наказание террористов предложили создать на первом заседании Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ.
Южная Осетия и Донецкая народная республика подписали протокол об установлении дипломатических отношений.
В преддверии ЭКСПО власти Астаны неустанно борются с комарами и выдвигают версии, откуда в городе столько кровососущих насекомых.
Свыше 30 стран-участниц, порядка 400 делегатов – Баку готвится принять участников Международной конференции "Нефть и газ Каспия".
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что после победы 9 мая 1945 года для страны началась еще более тяжелая "оккупация".
Муниципалитет стамбульского района Малтепе принял решение присвоить имя писателя Чингиза Айтматова местному центральному парку
Природные условия и плохие дороги мешают развитию внешних экономических связей Таджикистана, считают эксперты.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал об отсутствии агрессии вне поля, но пожелал быть футбольным чудовищем на газоне.
Сейм Латвии одобрил поправки к закону о защите животных и полностью запретил цирковые представления со зверями.
В Кишиневе стартовал сбор подписей за проведение референдума об отставке мэра Дорина Киртоакэ, первый подписавшийся – президент.
"Ростсельмаш" до конца мая этого года запустит сборку своей техники на мощностях Чирчикского завода сельскохозяйственной техники.
В Сейме Литвы предложили вернуть на ценники национальную валюту лит и сохранить ее до 2022 года.
Как не стать жертвой мошенничества и не купить "липовые" путевки в реальные пансионаты и санатории Абхазии.
В преддверии ЭКСПО власти Астаны неустанно борются с комарами и выдвигают версии, откуда в городе столько кровососущих насекомых.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что после победы 9 мая 1945 года для страны началась еще более тяжелая "оккупация".