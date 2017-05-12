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Экзамены на поступление в МГИМО

Первый прошел: поступающие в МГИМО сдали экзамен в Абхазии

© Sputnik. Джопуа Роберт
В Абхазии
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Три экзамена сдадут абхазские абитуриенты для поступления в МГИМО, рассказал Sputnik замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Экзамен по русскому языку сдали абхазские абитуриенты для поступления в МГИМО МИД России, об этом корреспонденту Sputnik сообщил заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

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"Сегодня проходит экзамен по русскому языку — диктант. У нас было три варианта текста. Путем голосования абитуриенты выбрали один из текстов", — сказал Тания.

По словам замминистра, претенденты на поступление в вуз уже прошли собеседование, а впереди у них еще два экзамена.

"Завтра будет так называемый профилирующий экзамен, то есть в зависимости от выбранного факультета ребята будут сдавать математику, историю России или обществознание. И послезавтра будет тестирование по английскому языку. Все письменно", — отметил он. 

Замминистра уточнил, что по окончании каждого экзамена с работ снимается копия, которую раздают абитуриентам и их родителям. 

"Тем самым даем возможность сверять с правильным текстом и ответами. Таким образом, мы максимально открыто проводим экзамены и объявляем их результаты сразу же по окончании проверки", — пояснил Тания. 

На пять мест, предоставленных МГИМО для выпускников общеобразовательных школ республики, продолжил Кан Тания, претендует 18 человек. Результаты вступительных экзаменов станут известны в воскресенье 14 мая.  

Пять мест на бюджетной основе для обучения абхазских граждан в МГИМО с 2009 года ежегодно предоставляется Абхазии в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. На данный момент в вузе обучается 41 студент из республики.

 



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