Вступительные: абитуриенты в Абхазии сдавали первый экзамен в МГИМО

Экзамен по русскому языку сдали абхазские абитуриенты для поступления в МГИМО МИД России, об этом корреспонденту Sputnik сообщил заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

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"Сегодня проходит экзамен по русскому языку — диктант. У нас было три варианта текста. Путем голосования абитуриенты выбрали один из текстов", — сказал Тания.

По словам замминистра, претенденты на поступление в вуз уже прошли собеседование, а впереди у них еще два экзамена.

"Завтра будет так называемый профилирующий экзамен, то есть в зависимости от выбранного факультета ребята будут сдавать математику, историю России или обществознание. И послезавтра будет тестирование по английскому языку. Все письменно", — отметил он.

Замминистра уточнил, что по окончании каждого экзамена с работ снимается копия, которую раздают абитуриентам и их родителям.

На пять мест, предоставленных МГИМО для выпускников общеобразовательных школ республики, продолжил Кан Тания, претендует 18 человек. Результаты вступительных экзаменов станут известны в воскресенье 14 мая.