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Возложение и чтение стихов у памятника поэта Шинкуба

Президент возложил цветы к памятнику Баграта Шинкуба

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (11)
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Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба родился сто лет назад.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в возложении цветов к памятнику Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в день его рождения в пятницу 12 мая.

Поклониться памяти Баграта Шинкуба к его памятнику пришли поэты, писатели, научная интеллигенция, его родные.

"Сегодня сто лет со дня рождения Народного поэта Абхазии, государственного и общественного деятеля республики Баграта Васильевича Шинкуба. Это еще одна дата в истории абхазской литературы. Ежегодно к памятнику Шинкуба приходят президент Абхазии, писатели, ученые, вспоминают Баграта Васильевича, но сегодняшнее событие носит особый характер, оно связано со столетним юбилеем. Я поздравляю весь народ Абхазии с этим событием", — сказал председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

После выступления Вахтанга Абхазоу школьники Сухума прочли знаменитые стихотворения Баграта Шинкуба. В день столетия Народного поэта пройдет юбилейный вечер в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. 

Возложение и чтение стихов у памятника поэта Шинкуба
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Возложение и чтение стихов у памятника поэта Шинкуба

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.

Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (11)


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