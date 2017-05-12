Президент возложил цветы к памятнику Баграта Шинкуба

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в возложении цветов к памятнику Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в день его рождения в пятницу 12 мая.

Поклониться памяти Баграта Шинкуба к его памятнику пришли поэты, писатели, научная интеллигенция, его родные.

"Сегодня сто лет со дня рождения Народного поэта Абхазии, государственного и общественного деятеля республики Баграта Васильевича Шинкуба. Это еще одна дата в истории абхазской литературы. Ежегодно к памятнику Шинкуба приходят президент Абхазии, писатели, ученые, вспоминают Баграта Васильевича, но сегодняшнее событие носит особый характер, оно связано со столетним юбилеем. Я поздравляю весь народ Абхазии с этим событием", — сказал председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

После выступления Вахтанга Абхазоу школьники Сухума прочли знаменитые стихотворения Баграта Шинкуба. В день столетия Народного поэта пройдет юбилейный вечер в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Возложение и чтение стихов у памятника поэта Шинкуба

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.