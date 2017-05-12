Столетие Баграта Шинкуба: у памятника поэта возлагали цветы и читали стихи

У памятника Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в день его рождения возложили цветы, затем школьники прочли знаменитые стихотворения поэта.

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В церемонии возложения цветов участвовало руководство страны во главе с президентом, поклониться памяти Шинкуба к его памятнику пришли поэты, писатели, научная интеллигенция, его родные.

"Сегодня сто лет со дня рождения Народного поэта Абхазии, государственного и общественного деятеля республики Баграта Васильевича Шинкуба. Это еще одна дата в истории абхазской литературы. Ежегодно к памятнику Шинкуба приходят президент Абхазии, писатели, ученые, вспоминают Баграта Васильевича, но сегодняшнее событие носит особый характер, оно связано со столетним юбилеем. Я поздравляю весь народ Абхазии с этим событием", — сказал председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.



