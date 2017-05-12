Конкурс строевой подготовки прошел на набережной Сухума

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Конкурс строевой подготовки, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на набережной Сухума в пятницу 12 мая, рассказал корреспонденту Sputnik главный специалист Управления образования Сухума Тимур Начкебия.

Видео смотрите здесь>>

"Этот конкурс проводится ежегодно и уже стал традиционным. Сегодня в нем участвует около 250 учеников старших классов всех сухумских школ и лицея-интерната. Судейская коллегия состоит из трех наших коллег из Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, которые будут фиксировать ошибки при прохождении строем, перестроении или марше с песней", — сказал Начкебия.

Он добавил, что конкурс состоит из трех этапов. В первом — выход к начальнику, построение, перестроение и повороты на месте, во втором этапе дети должны были продемонстрировать свое умение прохождения с равнением направо, а в ходе третьей части конкурса необходимо проявить свои вокальные данные и чувство ритма.

© Sputnik / Томас Тхайцук Смотр-парад строевой песни на сухумской набережной

Действия командиров отрядов оцениваются отдельно. Им засчитываются баллы за умение руководить личным составом.

Прежде чем перейти непосредственно к самому конкурсу, офицеры, педагоги и ученики школ возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и минутой молчания почтили память погибших воинов.

Замдиректора по военному делу и гражданской обороне сухумской средней школы № 8 Рауль Черкезия с сожалением отметил, что провести акцию планировалось ко Дню Победы, но погода не позволила это сделать.

"Этот конкурс мы планировали провести перед Днем Победы в Великой Отечественной войне, но не повезло с погодой. Главные цели мероприятия – показать, что в наших школах идет обучение военному делу на серьезном уровне и развивается в детях дух патриотизма", — отметил Черкезия.

Каждый отряд состоял из 16 конкурсантов. На одних была форма современного образца, а на других советского периода.

Командир личного состава сухумской средней школы № 8 Виктория Ес-оглы — одна из самых опытных участников конкурса. По ее мнению, смысл этого соревнования очень глубок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Смотр-парад строевой песни на сухумской набережной

"Я считаю, что суть этого конкурса в развитии патриотизма в людях, и каждый из нас должен помнить, как наши деды и прадеды защищали Родину. Об этом необходимо напоминать", — считает Виктория.

Старшеклассница добавила, что подготовка к соревнованиям в их школе началась за две недели до конкурса.

Ученики сухумских школ продемонстрировали не только дисциплинированность, слаженность и ответственность, но и умение в один голос исполнять военные песни. Они исполнили песни на абхазском и русском языках.



