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Смотр-парад строевой песни на сухумской набережной

Конкурс строевой подготовки прошел на набережной Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В конкурсе строевой подготовки приняли участие около 250 учеников старших классов сухумских средних школ и лицея-интерната, рассказал корреспонденту Sputnik главный специалист Управления образования Сухума Тимур Начкебия.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Конкурс строевой подготовки, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на набережной Сухума в пятницу 12 мая, рассказал корреспонденту Sputnik главный специалист Управления образования Сухума Тимур Начкебия.

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"Этот конкурс проводится ежегодно и уже стал традиционным. Сегодня в нем участвует около 250 учеников старших классов всех сухумских школ и лицея-интерната. Судейская коллегия состоит из трех наших коллег из Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, которые будут фиксировать ошибки при прохождении строем, перестроении или марше с песней", — сказал Начкебия.

Он добавил, что конкурс состоит из трех этапов. В первом — выход к начальнику, построение, перестроение и повороты на месте, во втором этапе дети должны были продемонстрировать свое умение прохождения с равнением направо, а в ходе третьей части конкурса необходимо проявить свои вокальные данные и чувство ритма. 

Смотр-парад строевой песни на сухумской набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Смотр-парад строевой песни на сухумской набережной

Действия командиров отрядов оцениваются отдельно. Им засчитываются баллы за умение руководить личным составом. 

Прежде чем перейти непосредственно к самому конкурсу, офицеры, педагоги и ученики школ возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и минутой молчания почтили память погибших воинов. 

Замдиректора по военному делу и гражданской обороне сухумской средней школы № 8 Рауль Черкезия с сожалением отметил, что провести акцию планировалось ко Дню Победы, но погода не позволила это сделать. 

"Этот конкурс мы планировали провести перед Днем Победы в Великой Отечественной войне, но не повезло с погодой. Главные цели мероприятия – показать, что в наших школах идет обучение военному делу на серьезном уровне и развивается в детях дух патриотизма", — отметил Черкезия. 

Каждый отряд состоял из 16 конкурсантов. На одних была форма современного образца, а на других советского периода. 

Командир личного состава сухумской средней школы № 8 Виктория Ес-оглы — одна из самых опытных участников конкурса. По ее мнению, смысл этого соревнования очень глубок.

Смотр-парад строевой песни на сухумской набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Смотр-парад строевой песни на сухумской набережной

"Я считаю, что суть этого конкурса в развитии патриотизма в людях, и каждый из нас должен помнить, как наши деды и прадеды защищали Родину. Об этом необходимо напоминать", — считает Виктория. 

Старшеклассница добавила, что подготовка к соревнованиям в их школе началась за две недели до конкурса. 

Ученики сухумских школ продемонстрировали не только дисциплинированность, слаженность и ответственность, но и умение в один голос исполнять военные песни. Они исполнили песни на абхазском и русском языках. 




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