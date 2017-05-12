Строем и с песней: 250 школьников Сухума состязались в выправке и вокале

Конкурс строевой подготовки, посвященный 72-й годовщины победы в ВОВ, прошел на набережной Сухума в пятницу 12 мая. В нем приняли участие около 250 учеников старших классов сухумских средних школ и лицея-интерната.

По словам главного специалиста Управления образования Сухума Тимура Начкебия, конкурс проводится ежегодно и уже стал традиционным.

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"Сегодня в нем участвует около 250 учеников старших классов всех сухумских школ и лицея-интерната. Судейская коллегия состоит из трех наших коллег из Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, которые будут фиксировать ошибки при прохождении строем, перестроении или марше с песней", — сказал Начкебия.

Командир личного состава сухумской средней школы № 8 Виктория Ес-оглы одна из самых опытных участников конкурса. По ее мнению, смысл этого соревнования очень глубок.

"Я считаю, что суть этого конкурса в развитии патриотизма в детях, и каждый из нас должен помнить, как наши деды и прадеды защищали Родину. Об этом необходимо напоминать", — считает Виктория.

Старшеклассница добавила, что подготовка к соревнованиям в их школе началась за две недели до конкурса.