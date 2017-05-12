Уникальные фотографии Шинкуба выставили в Сухуме

СУХУМ, 12 май — Sputnik, Амра Амичба. Около 100 уникальных фотографий Баграта Шинкуба из семейного архива, ранее не известных публике, представлены на фотовыставке, открывшейся в Центральном выставочном зале в Сухуме 12 мая. Об этом сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Фотографии из семейного архива предоставлены внуком Народного поэта, Героем Абхазии Леваном Микаа.

"Готовились к выставке три месяца. Из семейного архива здесь представлены фотографии, которые посетитель увидит впервые, — сказала Арсалия. – Во втором зале представлены работы трех художников: Отара Мацхарашвили, Батала Джапуа и Темура Кайтан — по мотивам произведений Баграта Шинкуба, литографии, а также иллюстрации к роману "Последний из ушедших".

Внук Народного поэта Абхазии Леван Микаа поблагодарил министерство за организацию выставки и художника Батала Джапуа за продуманное составление экспозиции.

"По этим фотографиям видна история страны, — подчеркнул Леван Микаа. — Работая долгое время на посту председателя Президиума Верховного Совета Абхазии, Баграт Васильевич имел возможность встречаться со многими известными творческими людьми, которые приезжали в Абхазию, а также с политическими деятелями мира. Особенно Баграт Васильевич был дружен с Константином Симоновым и Александром Твардовским".

Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба

Архивные фотографии начинаются со школьных лет Баграта Шинкуба. На одной из них он сидит вместе с классом на ступеньках школы в селе Джгерда, внимательно слушая своего учителя Владислава Маан. На другой — поэт — студент Сухумского педагогического института. Есть фотографии в семейном кругу, с родителями и сестрами, и возмужавший Шинкуба уже со своим детьми – дочерью Бианой и сыном Бинуром. Выставлен снимок священника Бахуа Какалия, крестившего Баграта Шинкуба в детстве.

Но больше всего фотографий Баграта Шинкуба со своими коллегами: Александром Твардовским, Константином Симоновым, Расулом Гамзатовым, Михаилом Шолоховым.

Молодые посетители выставки задерживались у фотографий, где Баграт Шинкуба с первым президентом Северного Вьетнама Хо Ши Мином, руководителем Кубы Фиделем Кастро и первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

"Надо же, абхазский поэт был знаком с такими личностями, о которых мы только читали на уроках истории", — удивленно сказала первокурсница АГУ Алиса.

На выставке прошла презентация нового трехтомника избранных произведений Баграта Шинкуба. В него вошли стихотворения, поэмы, баллады, рассказы и два романа "Последний из ушедших" и "Рассеченный камень".

Выставку фотографий в Центральном выставочном зале посетили президент Абхазии Рауль Хаджимба и премьер-министр Беслан Барциц.

Фотовыставка в Центральном выставочном зале Сухума продлится 10 дней.

Минкультуры планирует вывезти фотовыставку в республики Северного Кавказа, а после передать экспонаты на хранение в Государственную картинную галерею Абхазии.



