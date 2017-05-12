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Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба

Уникальные фотографии Шинкуба выставили в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (13)
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В Абхазии отмечают 100-летие со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в пятницу 12 мая.

СУХУМ, 12 май —  Sputnik, Амра Амичба. Около  100 уникальных фотографий Баграта Шинкуба из семейного архива, ранее не известных публике, представлены на фотовыставке, открывшейся в Центральном выставочном зале в Сухуме 12 мая. Об этом сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. 

Фотографии из семейного архива предоставлены внуком Народного поэта, Героем Абхазии Леваном Микаа. 

"Готовились к выставке три месяца. Из семейного архива здесь представлены фотографии, которые посетитель увидит впервые, — сказала Арсалия. – Во втором зале представлены работы трех художников: Отара Мацхарашвили, Батала Джапуа и Темура Кайтан — по мотивам произведений Баграта Шинкуба, литографии, а также иллюстрации к роману "Последний из ушедших".

Внук Народного поэта Абхазии Леван Микаа поблагодарил министерство за организацию выставки и художника Батала Джапуа за продуманное составление экспозиции.  

"По этим фотографиям видна история страны, — подчеркнул Леван Микаа. —  Работая долгое время на посту председателя Президиума Верховного Совета Абхазии, Баграт Васильевич имел возможность встречаться со многими известными творческими людьми, которые приезжали в Абхазию, а также с политическими деятелями мира. Особенно Баграт Васильевич был дружен с Константином Симоновым и Александром Твардовским". 

  • Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба
    Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба
    Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба
    Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба

Архивные фотографии начинаются со школьных лет Баграта Шинкуба. На одной из них он сидит вместе с классом на ступеньках школы в селе Джгерда, внимательно слушая своего учителя Владислава Маан. На другой —  поэт — студент Сухумского педагогического института. Есть фотографии в семейном кругу, с родителями и сестрами, и возмужавший Шинкуба уже со своим детьми – дочерью Бианой и сыном Бинуром. Выставлен снимок священника Бахуа Какалия, крестившего Баграта Шинкуба в детстве. 

Но больше всего фотографий Баграта Шинкуба со своими коллегами: Александром Твардовским, Константином Симоновым, Расулом Гамзатовым, Михаилом Шолоховым. 

Молодые посетители выставки задерживались у фотографий, где Баграт Шинкуба с первым президентом Северного Вьетнама Хо Ши Мином, руководителем Кубы Фиделем Кастро и первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

"Надо же, абхазский поэт был знаком с такими личностями, о которых мы только читали на уроках истории", — удивленно сказала первокурсница АГУ Алиса.  

На выставке прошла презентация нового трехтомника избранных произведений Баграта Шинкуба. В него вошли стихотворения, поэмы, баллады, рассказы и два романа "Последний из ушедших" и "Рассеченный камень".

Выставку фотографий в Центральном выставочном зале посетили президент Абхазии Рауль Хаджимба и премьер-министр Беслан Барциц.

Фотовыставка в Центральном выставочном зале Сухума продлится 10 дней. 

Минкультуры планирует вывезти фотовыставку в республики Северного Кавказа, а после передать экспонаты на хранение в Государственную картинную галерею Абхазии. 


Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (13)


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