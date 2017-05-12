Сто фотографий, сто лет: зрители увидели фото из жизни Баграта Шинкуба

Около 100 уникальных фотографий Баграта Шинкуба из семейного архива, ранее не знакомых публике, представлены на выставке.

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По словам министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия, фотографии из семейного архива предоставлены внуком Народного поэта, Героем Абхазии Леваном Микаа.

Во втором зале ЦВЗ представлены работы абхазских художников по мотивам произведений Баграта Шинкуба.

Архивные фотографии начинаются со школьных лет Баграта Шинкуба. На одной из них он сидит вместе с классом на ступеньках школы в селе Джгерда, внимательно слушая своего учителя, Владислава Маан. На другой — поэт — студент Сухумского педагогического института. Интересные фотографии в семейном кругу, с родителями и сестрами, и возмужавший Шинкуба уже со своим детьми – дочерью Бианой и сыном Бинуром. Есть даже фотография священника Бахуа Какалия, крестившего Баграта Шинкуба в детстве.

Но больше всего фотографий Баграта Шинкуба со своими именитыми коллегами-поэтами: Александром Твардовским, Константином Симоновым, Расулом Гамзатовым, Михаилом Шолоховым.

Молодые посетители выставки задерживались у фотографий, где Баграт Шинкуба с первым президентом Северного Вьетнама Хо Ши Мином, руководителем Кубы Фиделем Кастро и первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

Фотовыставка в Центральном выставочном зале Сухума продлится 10 дней.

Минкульт планирует вывезти фотовыставку, посвященную Народному поэту Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, и в республики Северного Кавказа. Затем все экспонаты будут переданы на хранение Государственной картинной галерее Абхазии.



