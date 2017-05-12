"Храм поэзии" открылся в Сухуме

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Инсталляция художницы Дианы Воуба "Храм поэзии" под открытым небом открылся на театральной площади Сухума в пятницу 12 мая.

Открывая культурную площадку, внук абхазского писателя Баграта Шинкуба Леван Микаа сказал, что все 12 символов, представленные на инсталляции, из абхазской мифологии и связаны с литературным творчеством Шинкуба.

"Всем этим символам Баграт Шинкуба посвятил очень много строк в своих стихах и прозе. Смысл его литературы заключался в прославлении и служении своей нации", — отметил Микаа.

"Храм поэзии" представляет собой круг, состоящий из 12 символов, составленных из "невербального" алфавита абхазской художницы Дианы Воуба и ее двенадцати скульптур "Горец".

По словам самой художницы, без помощи абхазских и московских друзей, с которыми она дни и ночи напролет создавала эти работы, ей не удалось бы воплотить в жизнь свою задумку.

"Дай Бог, чтобы побольше рождалось таких людей, которыми мы гордимся и которым посвящали бы такие инсталляции. Сегодня, мне предложили представить эту инсталляцию в других городах Абхазии. Мне больно за эти районы, которые, действительно, обделены вниманием", — призналась Воуба.

Автор инсталляции рассказала, что над "невербальным" алфавитом, который состоит из 64 знаков, она работала в течение нескольких лет.

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На открытии "Храма поэзии" присутствовали президент Абхазии Рауль Хаджимба и премьер-министр Беслан Барциц.