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"Храм поэзии": "Горцы" и "невербальный" алфавит удивили зрителей в Сухуме

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100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (16)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Инсталляция "Храм поэзии" Дианы Воуба, которая открылась на театральной площади Сухума 12 мая, посвящена юбилею абхазского поэта и прозаика Баграта Шинкуба.

Открывая культурную площадку, внук абхазского писателя Баграта Шинкуба и куратор культурного проекта Леван Микаа сказал, что все 12 символов, представленные на инсталляции, из абхазской мифологии и связаны с литературным творчеством Шинкуба. 

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"Всем этим символам Баграт Шинкуба посвятил очень много строк в своих стихах и прозах. Смысл его литературы заключался в прославлении и служении своей нации", — отметил Микаа. 

По словам самой художницы, без помощи абхазских и московских друзей, с которыми она дни и ночи напролет создавала эти работы, ей не удалось бы воплотить в жизнь свою задумку. 

Самое главное, добавила Воуба, это то, что сегодня в Абхазии отмечается юбилей Народного поэта Абхазии, Карачаево-Черкессии и Адыгеи Баграта Шинкуба. 

"Дай Бог, чтобы побольше рождалось таких людей, которыми мы гордимся и которым посвящали бы такие инсталляции. Сегодня, мне предложили представить эту инсталляцию в других городах Абхазии. Мне больно за эти районы, которые, действительно, обделены вниманием", — сказала Воуба.

На открытии "Храма поэзии" присутствовали президент Абхазии Рауль Хаджимба и премьер-министр Беслан Барциц.


Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (16)


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