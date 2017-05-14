СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Некоторые избиратели округа № 17 в Гудауте пришли на выборы еще до открытия участка, сообщил корреспонденту Sputnik председатель избирательной комиссии этого округа Роланд Гарцкия в воскресенье 14 мая.

"Наш избирательный участок открылся ровно в 8:00 и несколько человек уже стояли у его порога. Можно отметить, что с раннего утра наблюдается активность голосующих", — рассказал Гарцкия.

По его словам, за первые полчаса выборов проголосовало около 50 человек из 1775 по списку. На избирательном участке присутствуют наблюдатели от обоих кандидатов, за порядком следят представители правоохранительных органов.

В первом туре выборов депутатов Народного Собрания Абхазии, который состоялся 12 марта 2017 года, жители республики избрали только двенадцать депутатов. Второй тур прошел 26 марта 2017 года.

В округе № 17 Гудаутского района ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Там были назначены перевыборы на 14 мая 2017 года.

С целью обеспечения свободного волеизъявления граждан страны на выборах в Парламент по избирательному округу № 17 Кабинет Министров Абхазии продлил срок действия внутренних паспортов граждан Абхазии образца 2005 года до 15 мая 2017 года.