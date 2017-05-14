Около 35% избирателей проголосовали в округе 17 к обеду

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. От общего числа избирателей почти 35% проголосовали к 14:00 на участке округа №17 в Гудауте, сообщил корреспонденту Sputnik председатель избирательной комиссии Роланд Гарцкия в воскресенье 14 мая.

"К двум часам дня проголосовало чуть больше 600 человек, что составляет около 35% от общего количества избирателей", — сказал Гарцкия.

По его словам, выборы в Парламент – Народное Собрание Республики Абхазия проходят спокойно, пока никаких нареканий от наблюдателей не поступало.

В первом туре выборов депутатов Народного Собрания Абхазии, который состоялся 12 марта 2017 года, жители республики избрали только 12 депутатов. Второй тур прошел 26 марта 2017 года.

В округе № 17 Гудаутского района ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Там были назначены перевыборы на 14 мая 2017 года.

С целью обеспечения свободного волеизъявления граждан страны на выборах в Парламент по избирательному округу № 17 Кабинет Министров Абхазии продлил срок действия внутренних паспортов граждан Абхазии образца 2005 года до 15 мая 2017 года.